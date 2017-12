La xòfer del bus accidentat a prop de Perpinyà diu que la barrera estava aixecada

Els investigadors no han pogut aclarir les causes per les quals un autobús escolar va ser envestit dijous per un tren regional a prop de Perpinyà, i va provocar la mort de cinc menors, fet que ha obert la porta a la controvèrsia.

Tots els focus estan centrats en el pas a nivell del municipi de Milles on va tenir lloc la col·lisió a les 16.03 hores, poc després que 23 alumnes del col·legi Christian-Bourquin d'aquesta localitat acabessin les seves classes i pugessin a l'autobús que els conduïa al seu poble, Saint-Féliu-d'Avall.

El vehicle va ser envestit per un tren regional, que el va partir en dos, i va provocar ferides a tots els seus ocupants. Quatre van morir dijous i un cinquè, un nen d'11 anys, va morir ahir a causa de les ferides.

Mentre que l'empresa d'autobusos sosté, recolzant-se en el testimoni de la conductora d'aquest, que les barreres del pas a nivell estaven pujades i els indicadors de tancament apagats, l'empresa nacional de ferrocarrils SNCF apunta el contrari.

El fiscal de Marsella, Xavier Tarabeux, que s'ha fet càrrec de les indagacions, va assegurar que no ha pogut interrogar la conductora i que, de moment, la investigació no és concloent. No obstant això, va afirmar haver interrogat 14 testimonis de l'escena i, encara que no tots expliquen el mateix, la majoria apunta que les barreres estaven baixades. El fiscal també va assegurar ahir que la velocitat de l'autobús no era elevada i que la conductora va donar negatiu en el test d'alcoholèmia. Per altra banda, el tren circulava a 75 quilòmetres per hora en un tram en què la velocitat màxima és de 100 quilòmetres per hora. Els dos operaris que el conduïen, un d'ells en proves, van donar també negatiu en els tests d'alcohol i drogues.