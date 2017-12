Un dels joves de Ripoll autor dels atemptats de Barcelona en un vídeo: "Espanyols, patireu"

Els Mossos d'Esquadra van localitzar entre les restes de la casa d'Alcanar un vídeo en què hi apareix quatre dels autors dels atemptats de Barcelona i Cambrils i un d'ells, Mohamed, Hychami, -de 24 anys, nascut al Marroc i criat a Ripoll- amenaça els ciutadans de l'Estat mirant a càmera amb el missatge en àrab "Espanyols, patireu", segons publica la revista 'Interviu'. Les imatges estan gravades a l'interior de la casa d'Alcanar però també en surten de la Torre Eiffel l'11 i 12 d'agost, pocs dies abans dels atacs. Aquest fet es va comunicar de seguida a les autoritats franceses, que ja han reaccionat amb la instal·lació d'un mur de vidre i metacrilat al voltant del monument a prova de bales i resistent a les envestides de camions i furgonetes.

El jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu manté la investigació oberta en una peça separada dels atemptats en relació al vídeo, d'uns 60 minuts de durada. En les imatges gravades a Alcanar, es veu com les quatre persones tenen a les mans el peròxid d'acetona a punt, l'explosiu que van fabricar de forma casolana. El vídeo és un 'making of' de la preparació dels explosius i un retrat dels darrers dies dels membres de la cèl·lula, segons recull la revista d'un dels testimonis que l'ha vist.

En la gravació, però, no es parla d'objectius concrets, com la Sagrada Família, tot i que sí hi apareix la Torre Eiffel. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que es traslladessin a França dies abans dels atemptats per rebre instruccions o una benedicció religiosa o que visitessin una altra cèl·lula disposada a atemptar o ells mateixos pensessin atacar als dos països. De fet, la publicació explica com l'imam no surt parlant a càmera "en cap moment" i podria fer pensar que Abdelbaki Es Satty pensés amb nous atacs i els coordinés.

D'altra banda, els atacants pensaven en dur a terme atemptats en diversos escenaris buscant grans concentracions de gent el dissabte 19 o el diumenge 20 d'agost, com el Portal de l'Àngel o el Camp Nou, on el Barça jugava contra el Betis, però l'explosió d'Alcanar va fer canviar els plans.