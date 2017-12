El secretari general d'un sindicat de Mossos es querella per espionatge

El secretari general del Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), David José, va presentar ahir una querella pel presumpte espionatge dels Mossos d'Esquadra del qual hauria estat objecte ell i el seu fill, menor d'edat. José va tenir coneixement a través dels mitjans de comunicació que, entre el material que els Mossos d'Esquadra anaven a destruir a la incineradora de Sant Adrià de Besòs i que la policia espanyola va intervenir a finals d'octubre, hi havia documents en què apareixia el seu nom, el de la seva exesposa i el del seu fill, que té 15 anys.

El secretari general del SPC va presentar la querella perquè s'esclareixi si efectivament va existir aquest espionatge, qui el va ordenar, per quins motius i quins recursos públics s'hi van invertir.

Com a querellats figuren els funcionaris dels Mossos d'Esquadra que haurien realitzat els seguiments i elaborat informes, així com totes aquelles persones, funcionàries o no, que van ordenar realitzar-los i les que també en podrien ser responsables.

José, que va presentar la querella en nom seu i del seu fill, va assenyalar que aquest presumpte espionatge «s'escaparia de tota lògica» i, encara més, que afectés un menor d'edat.

Per la seva banda, fonts dels Mossos d'Esquadra van subratllar que els seguiments que realitza el cos són sempre per ordre judicial, excepte les anomenades persecucions en calent, quan es té la sospita fundada que una persona ha infringit les lleis i que ho podria tornar a fer.