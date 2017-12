El TSJC torna al jutge del 3% el cas de Gordó en deixar de ser diputat

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha tornat al jutge del Vendrell que investiga el cas del 3% –el suposat finançament irregular de CDC– la peça oberta en l'alt tribunal a l'exconseller Germà Gordó, després de perdre aquest la seva condició d'aforat en deixar de ser diputat.

En un acte, el magistrat del TSJC Carlos Ramos declara la seva incompetència per prosseguir amb la investigació que va obrir a Gordó, el passat 22 de juny, i s'inhibeix a favor del titular del jutjat d'instrucció número 1 del Vendrell, que des de l'any 2013 investiga el cas del 3%.

El TSJC va acordar investigar Gordó el mes de juny passat, quan encara era diputat al Parlament abans de la dissolució de la cambra acordada en aplicació de l'article 155 de la Constitució, després que la Fiscalia Anticorrupció el va situar com l'«aconseguidor» o «recaptador» de la trama del 3%, en supervisar la labor del tresorer del partit Andreu Viloca, imputat en la causa.

En dissoldre's el Parlament el passat 27 d'octubre, la cambra catalana ha certificat al TSJC que l'exconseller –que després de ser imputat va passar a ser diputat no adscrit– no forma part de la Comissió Permanent, per la qual cosa ja no gaudeix de la condició d'aforat.

Durant el gairebé mig any en el qual la causa oberta a Gordó ha estat en mans de l'alt tribunal català, el magistrat del TSJC Carlos Ramos ha interrogat en una ocasió l'exdiputat, el passat 14 de setembre, en una sessió en la qual aquest va admetre haver-se reunit amb alguns dels empresaris investigats en la causa, encara que va al·legar que aquesta era la seva obligació per les seves responsabilitats a la Generalitat. En la seva declaració, Gordó va desvincular l'expresident català Artur Mas de la gestió econòmica del partit i va assegurar que d'aquesta se n'ocupava ell mateix i el tresorer de CDC Andreu Viloca.

El magistrat del TSJC també va enviar la Guàrdia Civil el passat 20 de juliol a la Generalitat i al Parlament a buscar l'agenda i els correus electrònics de Gordó, que no va deixar ni a la seu del Govern català ni a la conselleria el registre de visites i l'agenda amb les seves reunions privades.

Segons Anticorrupció, Gordó participava en la trama del 3% desenvolupant el paper d'«aconseguidor» o «recaptador», per la qual cosa el jutge del Vendrell va demanar fins a dues vegades al TSJC que l'investigués pels delictes de suborn, tràfic d'influències, prevaricació, finançament il·legal de partits polítics, blanqueig de capitals i malversació de cabals públics.

Gordó, que va ocupar els càrrecs de gerent i membre de la direcció i secretariat de CDC, secretari del Govern català, conseller de Justícia i president i conseller d'empreses públiques, a més de diputat al Parlament, «supervisava» la labor del tresorer de CDC Andreu Viloca, segons Anticorrupció.

Viloca era qui, segons el ministeri públic, controlava «en una primera instància, de forma sistemàtica, els pagaments encoberts que rebia finalment CDC» a canvi de l'adjudicació d'obra pública, que suposaven «veritables suborns sota l'aparença de donacions», a través de les fundacions vinculades al partit, com CatDem i Fòrum Barcelona.

El ministeri públic ressalta en els seus escrits que darrere dels empresaris investigats i del tresorer de CDC és «necessària» l'existència d'«alguna persona que tingués un poder polític i social a CDC i a l'administració pública de Catalunya», per poder dur a terme aquestes activitats suposadament delictives i conclou que es tracta de Gordó.