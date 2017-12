El detingut per punxar rodes a l'AP-7 és un mosso que estava fora de servei

Una roda nova a punt per canviar en un dels camions que el mosso va punxar.

Una roda nova a punt per canviar en un dels camions que el mosso va punxar. acn

L'home detingut acusat de punxar les rodes d'uns 45 camions en diversos trams de l'autopista AP-7 és un agent dels Mossos d'Esquadra que estava fora de servei des del mes de setembre passat.

Segons van informar fonts de la Policia catalana, l'agent, de 51 anys i veí de Montmeló, va ser detingut dimarts i ahir va passar a disposició judicial als jutjats de Granollers, acusat de delictes contra la seguretat del trànsit i danys. El jutge, però, va prorrogar fins avui la detenció de l'acusat, en espera de practicar diverses diligències abans de prendre-li declaració.

L'acusat és un agent dels Mossos d'Esquadra adscrit a l'àrea de seguretat en dependències penitenciàries, tot i que estava de baixa mèdica des del mes de setembre passat, segons fonts pròximes a la investigació. L'home va ser descobert perquè el passat 5 de desembre, en el segon dels seus sabotatges, els agents van trobar indicis que situaven el seu vehicle als voltants on suposadament va posar de matinada una planxa amb cargols per punxar les rodes dels camions que passaven a aquella hora per l'autopista.

Arran d'aquesta investigació, l'àrea d'Assumptes Interns dels Mossos d'Esquadra ha obert un expedient a l'agent i, com a mesura cautelar, ha acordat suspendre'l de funcions, tot i que ja duia fora de servei des del mes de setembre passat.

La Policia catalana acusa l'agent d'haver punxat intencionadament les rodes d'uns 45 camions en diversos punts de l'AP-7 al nord de l'àrea metropolitana de Barcelona els passats dies 1 i 5 de desembre.

La Unitat Operativa de Mobilitat dels Mossos d'Esquadra va obrir una investigació davant les sospites de què les punxades de rodes de camions a l'AP-7, uns trenta el passat 5 de desembre i una quinzena el dia 1, van ser per una acció intencionada. En principi, els Mossos d'Esquadra van desvincular els dos episodis, si bé finalment la investigació va conduir a un mateix sospitós.

Segons els Mossos, el detingut, que en tot moment va actuar de forma individual, va cometre el sabotatge de forma intencionada i premeditada. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per intentar aclarir els motius que van portar l'agent a punxar les rodes de tants camions.