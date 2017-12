Mor Albert Abelló, portaveu del PDeCAT a l'Ajuntament de Tarragona

El portaveu del PDeCAT a Tarragona i expresident de la Cambra de Comerç de la ciutat, Albert Abelló, va morir ahir d'un infart als 57 anys d'edat. La sobtada mort de l'empresari i polític tarragoní ha causat una forta commoció i ahir es van multiplicar els missatges de condol i de suport a la família. Entre moltes altres personalitats, la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, va escriure al seu compte de Twitter que va sentir «una tristesa immensa» en conèixer la mort d'Abelló.

Nascut a Tarragona, amb només 27 anys va fundar la cadena d'aliments congelats Ana Pons, que va desplegar tretze botigues per la província i que el 2003 va ser absorbida per La Sirena, de la multinacional catalana Agrolimen. L'any 2006 va ser elegit president de la Cambra de Comerç de Tarragona, on es va significar per la seva fèrria defensa de les infraestructures pendents, com l'autovia A-27 o el corredor del Mediterrani.

Abelló va deixar la Cambra per dedicar-se a la política municipal i va ser el candidat de l'extinta CiU en les municipals del 2015 a l'Ajuntament de Tarragona, on actualment exercia de portaveu del grup municipal.