Santi Vila publicarà «D'herois i traïdors», un assaig sobre el procés

Santi Vila, exconseller de Cultura, Territori i Sostenibilitat i Empresa que va dimitir del Govern per les discrepàncies amb la proclamació de la república catalana, publicarà un assaig el proper 7 de març titulat D'herois i traïdors, editat per Pòrtic. Segons ha pogut saber l'ACN, el volum tindrà una part memorialística i una altra on relatarà els errors que creu que s'han produït durant el procés, tant del Govern espanyol com del sector sobiranista. Vila va sortir del govern després que manifestés públicament la seva discrepància per la proclamació de la república. L'exconseller i exalcalde de Figueres va intentar tirar endavant una candidatura electoral sense èxit i ara relatarà en primera persona aquests episodis del procés.