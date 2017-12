La Guàrdia Civil acusa Rovira, Mas i Gabriel de ser els directors del pla sobiranista

La Guàrdia Civil assenyala la número dos de la llista d'ERC, Marta Rovira, l'expresident català Artur Mas, la candidata de la CUP Anna Gabriel i la resta de membres de l'anomenat Comitè Estratègic com les persones que «van dissenyar, van orientar, van dirigir i van controlar» la implantació del pla sobiranista. En un informe remès al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que investiga el procés independentista, l'institut armat afirma que els integrants del Comitè Estratègic no només van controlar la implementació «dels seus plans per a la creació d'un estat sobirà», sinó que també «van mobilitzar els recursos humans i materials per a això».

Aquest comitè, els membres del qual eren els ideòlegs del pla sobiranista, va aparèixer esmentat al document EnfoCat, intervingut al número dos de Junqueras, Josep María Jové, i considerat el full de ruta a seguir després de la declaració unilateral d'independència (DUI). L'integraven una vintena de dirigents independentistes, entre ells els tres ja esmentats, el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i el de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, els Jordis i els seus segons a l'ANC i Òmnium, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, o la presidenta de l'associació de municipis per la independència, Neus Lloveras.

També formaven part d'aquest comitè estratègic la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el vicepresident, Lluis María Corominas, el considerat arquitecte jurídic de la independència, el jurista i exvicepresident del TC Carles Viver Pi-Sunyer, o l'exvicepresidenta de la Generalitat Neus Munté. La CUP, a més d'Anna Gabriel, tenia com representants la portaveu Núria Gibert, dos diputat -Mireia Boya i Joaquim Arrufat- i l'alcalde d'Argentona, Eudald Calvo, entre d'altres. «Tots ells van ser copartíceps de dissenyar l'estratègia que havia de conduir a la independència», estableix l'informe policial.

La Guàrdia Civil enquadra un altre grup de persones en «un segon nivell d'importància» dins del Comitè Executiu, encarregat de posar en marxa el pla d'independència, i que «van resultar fonamentals per executar les normes de desconnexió i dur a terme el referèndum de l'1-O planejats des del Comitè Estratègic».

En aquest sentit, l'informe de la Guàrdia Civil destaca que el paper de Forcadell i dels membres de la Mesa va ser imprescindible perquè es desenvolupés l'estratègia concertada cap la rebel·lió independentista. L'informe s'encapçala fent referència als delictes de rebel·lió, sedició, malversació, prevaricació i desobediència i cita expressament tots els membres de la Mesa en relació amb ells.

Així, l'informe assenyala que «el Govern de Carles Puigdemont no hauria fet els passos que va fer si la Mesa del Parlament no hagués permès tramitar i votar les lleis de desconnexió», i això malgrat les resolucions del TC prohibint i de les advertències dels lletrats del Parlament en aquest mateix sentit.



Full de ruta

«Un cop produïda la desconnexió i generat el conflicte dels actors independentistes, van continuar amb el seu full de ruta», continua l'informe. «D'aquesta manera, el Govern va organitzar i al Parlament va amenaçar primer i va declarar després la independència unilateral de Catalunya, però sempre comptant amb mobilitzacions socials», afegeix. L'informe cita personalment Forcadell i Lluís Corominas, Ramona Barrufet, Anna Simó i Lluís Guinó, a més de Josep Nuet. Llarena va imposar una fiança de 150.000 euros a Forcadell per deixar-la en llibertat, i de 25.000 euros als altres quatre membres sobiranistes de la Mesa del Parlament.