Rebaixen la fiança a Pujol Ferrusola a 500.000 euros

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata va acordar rebaixar la fiança imposada a Jordi Pujol Ferrusola de 3 milions d'euros a 500.000 per eludir la presó acordada el 25 d'abril i que va ser modificada posteriorment al juny per la Secció Tercera de la Sala Penal. En cas que el fill primogènit de l'expresident Jordi Pujol dipositi la fiança, el magistrat li imposa l'obligació de comparèixer setmanalment al jutjat, la retirada del passaport i la prohibició d'abandonar el país.

De la Mata argumenta que aquesta rebaixa de la fiança és una mesura «proporcionada a la gravetat dels fets» i recorda que la investigació desplegada continua tenint per objecte la comprovació de la possible participació de Pujol Ferrusola «en fets suposadament constitutius de delictes greus» com els de «falsedat documental, blanqueig de capitals, delicte contra la hisenda pública i organització criminal». El jutge també destaca que és «imprescindible» assegurar que l'investigat «no interferirà en la pràctica de les activitats d'auxili judicial internacional en les jurisdiccions en què ha desenvolupat activitats i manté contactes i relacions».



Diners bloquejats

Paral·lelament, De la Mata ha acordat el bloqueig d'una transferència per valor de 2,6 milions de dòlars a un compte de CaixaBank d'una empresa vinculada a Pujol Ferrusola, un import amb el qual pretenia obtenir la seva llibertat provisional. Així, el jutge ha rebutjat aquesta pretensió del fill primogènit de l'expresident i ha acordat el bloqueig dels diners. Cal recordar que el fill gran de l'expresident Jordi Pujol està en presó preventiva a Soto del Real des del passat 26 d'abril.