Cs menysté els consells d'«un partit que estarà al Grup Mixt»

Que quedi clar que Cs ha fet la feina, ha guanyat i, en qualsevol cas, no és el principal responsable que la situació política a Catalu­nya s´hagi quedat més o menys igual, en termes de blocs, que ara fa dos anys i escaig, quan Artur Mas va convocar eleccions d´esperit volgudament prebliscitari en un 27-S. Més o menys aquest és el missatge que el número dos de Cs, Carlos Carrizosa, va transmetre a Xavier García Albiol, el president del PP català i candidat a les eleccions del 21-D passat. Resumint, en el bloc constitucionalista, a partir d´ara, mana el partit d´Albert Rivera i Inés Arrimadas. Aconsellava Albiol, ahir, al partit «taronja», que iniciï moviments per intentar formar Govern, opció que l´aritmètica electoral ha deixat com a impossible (l´independentisme té majoria en escons al Parlament i Carles Puigdemont, o en el seu detriment algun altre candidat de JxCat, té tots els números per ser investit president). Resposta de Carrizosa, sense miraments: «Em sembla soprenent que un partit que estarà al Grup Mixt ens digui què hem de fer i quines reunions hem de mantenir». Punt. Ciutadans, que tot i el gran resultat no ha pogut desactivar l´hegemonia parlamentària de l´independentisme, ha escombrat el PP a Catalunya i en un futur no gaire llunyà això pot tenir traslació a l´escena política nacional, on la formació «taronja» pot prendre terreny al partit amb seu al carrer Gènova.

En aquest context, en una entreista publicada per l´edició d´ahir del diari El Mundo, Arrimadas, en un exercici de realisme i de prudència, advertia que el bon resultat electoral obtingut no tindrà efectes immediats. «Entenc que la gent vulgui una solució ràpida en 15 minuts, però és que lamentablement trenta anys de nacionalisme no se solucionen en una jornada electoral». Calma, doncs, reclama Arrimadas, que alhora avisa els altres dos partits constitucionalistes quan expressa l´esperança, perduda, que PP i PSC haguessin obtingut «un parell d´escons més» per «poder sumar una majoria» i desactivar l´independentisme. La líder de Cs a Catalunya assumeix que JxCat, ERC i la CUP assoliran un acord per investir el nou president. D´altra banda, Inés Arrimadas llançava crítiques a la solvència de la candidatura de JxCAT: «La candidatura de Puigdemont és només Puigdemont, no té equip, ni projecte, ni pla de govern, ni tenen res», asseverava. En la seva opinió, la suma d´escons dels tres partits partidaris de la secessió no és suficient per afirmar que a Catalu­nya hi ha una majoria social a favor de trencar amb Espanya. I dards a PP i PSOE: el bipartidisme no és la solució als reptes del segle XXI. «Cs ho ha demostrat», diu.