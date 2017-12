Joan Tardà a Puigdemont: «La ciutadania l'ha restituït a vostè

El portaveu d´ERC al Congrés, Joan Tardà, va escriure un tuit dirigit a Carles Puigdemont en el que li deia que «la ciutadania l´ha restituït a vostè com a President» i que l´esperen «perquè comandi la Generalitat juntament amb el vicepresident Junqueras». «President Puigdemont, la ciutadania ha restituït democràticament al Govern legítim i a vostè com a President. L´esperem perquè comandi la Generalitat conjuntament amb el vicepresident Junqueras. No tingui cap dubte que és el que hauria fet Francesc Macià», va escriure Tardà. El diputat també va carregar contra el PSOE: «Transcorren els mesos i al PSOE i als socialistes catalans se´ls va esgotant el temps polític, incapaç de presentar una moció de censura al Govern Rajoy. Quin error!».