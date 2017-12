«No volem arribar a la independència de forma unilateral, sinó amb pactes»

ERC ha aconseguit més escons que mai al Parlament català, però és la tercera força: contenta o trista?

Hem quedat segons a Lleida, a Girona, i a Barcelona, i tercers al global de Catalunya. De fet, el que ens plantejàvem nosaltres és que les forces sobiranistes traguessin els millors resultats. Per tant, estic contenta de com han anat les eleccions,

A Girona han arribat als quatre escons. Esperava aconseguir-ne més?

De fet, sempre vam pensar que a les comarques de Girona l´efecte Puigdemont seria important i així ha sigut. ERC ha tret cinc escons a Lleida i Tarragona, i nosaltres quatre, suposo que hi ha tingut a veure aquest efecte Puigdemont. Però també n´estic contenta, perquè amb el president he treballat molt bé, estic satisfeta que entre uns i altres hàgim tret onze diputats gironins. També estem contents per haver pujat molt en zones tradicionalment difícils, de l´entorn de Barcelona, on som segona força en molts llocs. És el fruit de tot el que hem treballat en polítiques socials.

Els resultats d´ERC haurien sigut diferents amb Oriol Junqueras en llibertat?

I tant. Amb en Junqueras en llibertat i amb mi mateixa al cent per cent, que recordi que vaig sortir de presó just en començar la campanya. Segur que els resultats haurien sigut millors, hauria sigut un altre tipus de campanya. A més a més, ningú dels que hem pogut fer la campanya estava alegre, ha sigut una campanya que hem fet amb tristesa perquè teníem companys a la presó.

I a més, potser aquest exili ha afavorit en Puigdemont.

No ho sé. Ell ha fet una campa­nya molt personalista, insistint que si se´l votava, es votava el retorn del president. Segur que ha tingut un efecte important, ho ha encarat bé. I jo estic contenta de com li ha anat.

Serà el president, en Puigdemont?

Ja ho veurem. Hem de veure quines possibilitats legals hi ha que torni, o quines possibilitats hi ha que pugui treballar des de Brussel·les. I hem de veure com queda configurat el Parlament, no oblidem que qui elegeix president és el Parlament.

Ja, però el president ha de ser de Junts per Catalunya?

Jo crec que sí, perquè del bloc sobiranista, Junts per Catalunya és qui té més vots. I Puigdemont és la persona més adequada, una altra cosa és que pugui ser-ho.

ERC hauria de ser en el pròxim govern?

ERC hauria de ser al govern, i pràcticament amb una participació del 50%.

Segur que s´entendran? Els darrers dies han començat a sorgir diferències entre els líders d´ERC i de Junts per Catalunya.

Estic segura que sí. Sempre ens hem entès, sempre hem estat dialogant, no veig per què ara no ens hauríem d´entendre. Suposo que l´objectiu de tots és el mateix, només hem anat separats per diferències en el tipus de política, i així cadascú ha pogut explicar la seva. Buscarem el consens i ens entendrem, perquè estem obligats a entendre´ns. Ja han passat els anys en què una sola força podia governar, ara es necessiten pactes, això és evident.

Què s´ha de fer a partir d´ara mateix amb el 155?

S´ha de retirar immediatament. Qui el va posar, el PP, no té autoritat per mantenir-lo. A més a més no ha servit per a res, no ha complert el seu objectiu. Per tant, s´ha de retirar com més ràpidament millor, intentar que surtin en llibertat els que són a la presó, que puguin tornar els exiliats, i avançar cap al que volem, que és la república.

És suficient, un 47% dels vots, per tirar endavant la independència?

Un 47% dels vots és suficient per avançar com a país, i això és el que volem fer. Ningú ha dit d´arribar a la independència de manera ­unilateral, al contrari, ha de ser amb pactes. Però el sobiranisme ha guanyat les eleccions, el que està clar és que som un país diferent, només ha de veure que el PP, que està governant a l´Estat, aquí ha quedat reduït a una força residual.

Hi ha dues catalunyes?

No, mai, sempre és una sola Catalunya, amb gent molt diversa. No hi ha dues Catalunyes, al contrari, una de molt plural.

Què hauria de fer ara Rajoy?

El primer que hauria de fer és parlar, dialogar amb tothom. Que és el que hauria d´haver fet sempre.