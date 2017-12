El PP vol un informe sobre les «ambaixades» catalanes

El PP vol que el Tribunal de Comptes elabori un informe de fiscalització sobre l´acció exterior de la Generalitat de Catalunya entre els anys 2011 i 2017 per determinar quin destí s´ha donat a tots els recursos assignats a aquestes polítiques, entre les quals s´inclouen les diverses «ambaixades» i el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, conegut com Diplocat, que el Govern central va liquidar la setmana passada sota l´empara de l´article 155 de la Constitució.

En aquesta qüestió, els populars defensaran una iniciativa dimecres que ve en la reunió que té convocada la Comissió Mixta (Congrés-Senat) per a les relacions amb el Tribunal de Comptes. En el text el PP recalca que des de l´any 2012 Catalunya ha estat la comunitat que més ajuda ha rebut a través dels diferents mecanismes de finançament engegats per l´Estat per poder garantir la prestació de serveis públics bàsics als ciutadans. En concret, xifra aquests fons en 70.709,9 milions, el 30,62% del total previst en el Fons de Liquiditat Autonòmica.

La meitat de les delegacions

I també destaca que, segons el mateix Tribunal de Comptes, entre el 2001 i el 2014, Catalunya acaparava la meitat de les delegacions, seus o oficines de representació de les comunitats autònomes a l´exterior, i que el cost total d´aquesta activitat va ascendir a 79,06 milions d´euros. El 2012, el Ministeri d´Exteriors va impulsar la subscripció de protocols generals de col·laboració entre el ministeri i les autonomies perquè les delegacions autonòmiques s´integressin en les delegacions diplomàtiques espanyoles, amb l´objectiu de reduir duplicitats i costos, però Catalunya va seguir operant de forma autònoma.

De fet, el PP assegura que en els últims anys i especialment aquest 2017 s´ha detectat un increment del pressupost en l´acció exterior de la Generalitat, que ha coincidit amb la intenció d´internacionalitzar «la causa secessionista».

En concret, apunta la iniciativa, Catalunya va arribar a comptar amb unes setanta oficines repartides per tot el món, moltes de les quals van ser tancades pel Govern central en el primer mes d´aplicació de l´article 155.

Per als populars resulta «més que justificat» que, davant la situació de suport financer prestat per l´Estat per poder garantir la prestació de serveis públics bàsics i «davant la situació d'escassetat de recursos», la Comissió Mixta del Tribunal de Comptes demani una fiscalització dels fons destinats a l´acció exterior catalana per determinar si s´han utilitzat «conforme als principis d´economia, eficàcia i eficiència».