El PSOE veu en l'independentisme poca intenció de garantir l'estabilitat

El secretari d´Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va criticar ahir que el bloc independentista no ha mostrat cap voluntat de treballar per la governabilitat de Catalunya en defensar un projecte polític «només per als seus propis votants i no per la majoria». Segons la seva opinió, aquests partits haurien d´assumir que la via unilateral «no pot marcar aquest temps polític», ja que no existeix el consens necessari per fer efectiva la independència de Catalu­nya. «Han d´assumir [els partidaris de la secessió] que l´agenda de la unilateralitat que condueix al patiment de la societat i de l´economia no pot tornar», argumenta en un article al digital El Español.

En aquesta línia, el secretari d'Organització del PSOE lamenta que les primeres reaccions després de les eleccions catalanes del 21 de desembre no van, precisament, en aquesta direcció, al contrari, no observa «cap senyal que el bloc independentista tingui la voluntat de treballar per la governabilitat de Catalunya. Segons sembla en les últimes hores, perseveren a defensar un projecte polític només per als seus propis votants, no per la majoria».

Respecte a la Constitució

Ábalos defensa el respecte a la Constitució i demana als partits del bloc secessionista «que abandonin d´una vegada per sempre qualsevol temptació d´una independència impossible en l'Europa actual». En aquesta línia, el secretari d´Organització socialista alerta que si no rectifiquen «radicalment» aquesta actitud, els independentistes accentuaran la deterioració econòmica en un context en el qual la governabilitat de Catalunya «em fa l´efecte que és molt complicada».

En la seva anàlisi sobre els resultats de les eleccions, José Luis Ábalos explica que el partit més votat, Ciutadans, «no sembla que pugui governar»; mentre que el bloc secessionista no ha estat el més votat i «necessitaria a un partit antisistema per completar una majoria disminuïda». En aquest sentit, el dirigent socialista es mostra «sorprès» per la complicitat de part de l´esquerra catalana, i de l´espanyola, amb el procés, i en aquest sentit acusa la formació de Pablo Iglesias i d´Ada Colau d´haver intentat «camuflar sense èxit» la seva sintonia amb les tesis de JxCAT, ERC i la CUP.

D´altra banda, apunta que Ciutadans ha captat els vots de bona part dels que s´han sentit agredits per «la deriva independentista», de manera que el partit d´Inés Arrimadas se situa com la força de centredreta no independentista a Catalunya, en substitució del PP, que es conforma amb una posició marginal. Per la seva banda, considera el creixement del PSC, de la mà de la candidatura liderada per Miquel Iceta, «un resultat molt digne», encara que reconeix que no ha estat l´esperat, que no ha complert les expecatives.