Puigdemont assegura que està preparat per defensar la Generalitat des de Brussel·les

El cap de llista de JxCat, Carles Puigdemont, va constatar que des de la presó no podria defensar la Generalitat i el mandat dels ciutadans. «Estic preparat per defensar la institució i el mandat de les urnes. Per a mi això és més important. Estic a Brussel·les per poder continuar defensant això. Des de la presó no només no ho podria fer, sinó que seria una pèssima notícia per a la democràcia espanyola», va afirmar en una entrevista a l´agència de notícies Reuters.

Puigdemont va dir que vol tornar a Catalunya i que seria una bona notícia per a Catalunya i per a Espanya que la democràcia espanyola «restituís la legalitat democràtica que el govern va interrompre». Va demanar acabar amb la «contradicció» que suposa que ell es pugui presentar a unes eleccions apostant per la independència, que l´independentisme les guanyi i després que ell pugui anar a la presó «per fer possible el compromís electoral».

En aquest sentit, va indicar que ell està preparat per defensar la Generalitat i el mandat de les urnes, i ho pot continuar fent des de Brussel·les però no des de la presó. A més, el seu empresonament «tampoc ajudaria a arreglar les coses» i va instar a escoltar el mandat «clar» del poble català.

Pel que fa al paper de Felip VI, va tornar a criticar que «prengués part» per la postura del govern espanyol. Segons ell, «va preferir ser el monarca del 155» i per tant «s´ha autoexclós d´una solució futura». En tot cas, va afegir que diumenge té una oportunitat de «començar la rectificació» a través del tradicional missatge de Nadal.

La situació de Puigdemont també la va comentar ahir el seu advocat, Jaume Alonso-Cuevillas, que va descartar que pugui ser investit des de Brussel·les. Segons va dir, només es pot recollir l´acta de diputat a distància, però no participar en els debats parlamentaris, inclosa la investidura. «L´única opció que té Puigdemont és tornar», va afegir. I si torna, segons ell, serà detingut i empresonat incondicionalment, i més veient l´actitud que està mostrant la justícia espanyola últimament, que ha demostrat que «no afluixa».

Alonso-Cuevillas va opinar a Rac1 i Catalunya Ràdio que Puigdemont haurà de valorar si «paga la pena» tornar, «és una decisió política». A més, en retrospectiva, va dir que la decisió de marxar a Brussel·les va ser «encertada», ja que li ha permès evitar la presó, fer campanya, quedar segona força i internacionalitzar el conflicte.

Artadi es descarta com a presidenta

D´altra banda, JxCat no es planteja cap altre candidat alternatiu a ser investit que Puigdemont, va dir la cap de campanya i 10 de la llista, Elsa Artadi, que es va descartar ella mateixa com a presidenciable. «I tant. Jo m´he presentat per restituir el president i el govern legítim, amb cap altre objectiu», va respondre a Rac1. En preguntar-li si es plantegen una investidura a distància, va dir que estudien tots els escenaris perquè Puigdemont sigui president. «Hem de veure amb la normativa i amb el diàleg que volem tenir amb el Govern espanyol i amb les diferents forces com podem fer possible la voluntat del poble català», va dir.

Alhora, va relatar que han començat els contactes telefònics amb els altres grups independentistes i «hi ha molt bona voluntat» per veure´s i parlar i, amb ERC ja s´està començant a concretar quan es trobaran i quines persones participaran en les reunions.

De fet, ahir la secretària general d´ERC, Marta Rovira, va visitar Oriol Junqueras a la presó per avaluar els resultats del 21-D i parlar de les negociacions per a la investidura. Junqueras s´hauria mostrat satisfet pels resultats i pel fet que es revalidi el mandat independentista. També haurien comentat la situació d´alguns dels diputats electes, a la presó o a Brussel·les.

Finalment, sobre el futur de JxCat, Artadi va indicar que es tracta d´una candidatura diversa i que ara es constituirà com a grup parlamentari «autònom que ha de prendre les decisions com a tal». «No és una marca de ningú. JxCat és de JxCat», va sentenciar.