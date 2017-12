Crítiques dels partits sobiranistes i dels comuns al rei

Josep Rulll ha considerat a través de la xarxa social Twitter un "sarcasme" que el rei d'Espanya, Felip VI, hagi parlat del Nadal al se discurs institucional com d'un dia de "trobada familiar". El Rei va advertir també al Parlament català, escollit el 21 de desembre, que ha de treballar per la conciliació i abandonar vies unilaterals que aboquen a la frustració i l'empobriment. En aquest cas, però, Rull s'ha centrat en el vessant humà del discurs, per criticar-lo: "Que Felip VI parli del Nadal com un dia de "trobada familiar" i que ens ho digui als catalans, amb quatre innocents a la presó i cinc a l'exili, és un sarcasme". Rull es refereix a Oriol Junqueras i Joaquim Forn, empresonats al centre penitenciari d'Estremera, a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, a Soto del Real, i a Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Toni Comín i Lluís Puig, que són a Brussel·les per esquivar l'acció de la justícia espanyola.

Gabriel Rufián ha reaccionat a través de Twitter al discurs institucional de Nadal que ha ofert aquest diumenge el rei d'Espanya, Felip VI. Després de les eleccions del 21 de desembre, guanyades per Ciutadans però que ofereixen la possibilitat de revalidar un govern independentista amb majoria absoluta, el Rei va alertar que el nou executiu haurà de treballar per la convivència. Rufián ha contestat a Twitter: "Felip VI parlant de drets i llibertats i tu amb por a tuitejar". En una segona piulada a la popular xarxa social, el diputat d'ERC al Congrés s'ha mostrat sarcàstic sobre el discurs: "A mi m'ha convençut, a la pròxima el voto". Finalment, en una tercera entrada sobre aquesta qüestió, Rufián ha piulat un joc de paraules: "155ipe VI".

El president del grup municipal d'ERC a Barcelona, Alfred Bosch, ha dit avui que "és el Regne d'Espanya qui ha de renunciar a la unilateralitat i a la violència: a la unilateralitat de les porres, de posar gent a la presó i de suspendre el Govern legítimament escollit a les urnes".

El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello (Barcelona en Comú), ha lamentat avui que, malgrat el "canvi de to" del missatge nadalenc del Rei, aquest no fos una "rectificació" respecte al discurs que el monarca va pronunciar després de les votacions de l'1 d'octubre. "No hem escoltat ni una sola paraula concreta que ajudi a resoldre la situació de Catalunya i a tornar-li l'autogovern".

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha afirmat en una piulada a Twitter que el rei Felip VI ha canviat el to del 3 d'octubre però que "abraça l'argumentari del PP". "La crisi va passar, a Catalunya tot arreglat i la corrupció és un fenomen meteorològic sense cares ni noms", ha precisat. En aquest sentit, Iglesias assegura que l'Estat "no necessita reis" sinó "serveis públics de qualitat, treball digne i diàleg". De la seva banda, el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, ha lamentat a la mateixa xarxa social que el monarca hagi estat "incapaç" de reconèixer el "fracàs" del seu full de ruta a Catalunya i insisteix, com Iglesias, que abraça els arguments del partit liderat per Mariano Rajoy.