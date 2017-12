Junqueras reivindica que ERC ha afrontat el 21-D amb generositat i prioritzant el resultat global

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha reivindicat que el seu partit ha afrontat les eleccions del 21-D "amb la generositat per bandera, prioritzant el resultat global al resultadisme". Al seu parer, aquesta ha estat la clau de la victòria independentista. En una carta des de la presó d'Estremera publicada pel diari 'El Periódico', Junqueras ha assegurat que se sent orgullós del seu partit, que ha encarat una campanya "molt difícil, amb mil i una dificultats, però que ha treballat en la bona direcció i amb una premissa prioritària", que cal "eixamplar la base republicana i no centrar els esforços en una batalla per guanyar-se els convençuts". També ha aprofitat per assegurar que se sent "fort i més compromès que mai amb el país i amb la gent".

Junqueras ha volgut desitjar un bon nadal a tothom "sense excepció", i ha dit que espera que tots els diputats electes puguin passar unes bones festes en companyia dels seus éssers més estimats. "Els ho desitjo de tot cor i els recordo a tots que mai s'ha construït res des de l'odi i la rancúnia". Al seu parer, el futur cal construir-lo entre tots i "sempre tenint present que és la ciutadania catalana qui ha de decidir democràticament el seu futur".

Sobre la seva situació personal, ha lamentat que la normativa de la presó només li permeti veure els seus fills dues hores al mes, tot i que ha apuntat que sap que aquest Nadal ells el tindran ben present en un entorn que els explica "que el seu pare és una bona persona i que els troba a faltar més que a res al món".

Ha explicat que aquest serà el primer Nadal que passarà lluny de la seva família, i ha donat les gràcies a tots els seus amics, que també donen suport a la seva dona i als seus fills. Ha fet referència a la visita que va rebre per part dels "tres vicentins", i també de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, amb qui van analitzar els resultats electorals, especialment a la regió metropolitana, on Cs ha estat primera força i ERC segona, amb un avenç "molt important", ha dit, a ciutats com Santa Coloma, L'Hospitalet, Badalona, Rubí, Cornellà o Nou Barris (Barcelona). De fet, ha opinat que "aquí s'ha gestat el bon resultat del trident".

Junqueras ha indicat que està "integrat" amb els altres interns, i ha reconegut que el sorprèn el tracte "tan respectuós" que tenen amb ell.