El PNB insta Catalunya a «compartir estratègia» per al dret a decidir

El president del GBB i portaveu jeltzale al Parlament basc, Joseba Egibar, reconeix que no descartaria que hi pugui haver una «coincidència» entre Euskadi i Catalunya per «obligar democràticament l'Estat a tractar el debat del dret a decidir». «La reflexió sobre una estratègia compartida és obligada. Hem d'ajuntar-nos amb els catalans, mirar-nos a la cara i veure què podem compartir», considera.

En una entrevista a El Diario Vasco, Egibar afirma, a més, que els resultats de les eleccions catalanes han donat un «no categòric al 155 i a tota l'estratègia d'Estat que hi ha darrere». Així mateix, adverteix que «José Antonio Primo de Rivera i Albert Rivera no només coincideixen en el cognom, perquè si es llegeixen algunes obres del primer es poden veure pautes similars».

«Ciutadans és un partit de dreta-dreta i, si fos per ell, dissoldria totes les comunitats autònomes. Per a nosaltres seria un problema que arribés a governar Espanya, però el veritable problema amb Cs el té el PP», argumenta el dirigent del PNB.

El paper de la Monarquia

Després d'indicar que tot i els resultats electorals a Catalunya l'Estat ha decidit seguir practicant «la contumàcia i persistir en l'error», Egibar destaca que «en aquesta estratègia» no només hi ha el Govern de Rajoy, ja que també hi ha una «participació directa de la Monarquia, del poder judicial i fins i tot de l'Exèrcit».

Segons la seva opinió, l'Estat hauria d'«alliberar les persones preses i permetre que es pugui produir una investidura de Carles Puigdemont si obté els suports necessaris per a això». Així mateix, creu que el pròxim Govern serà «sobiranista», encara que «una altra cosa és el full de ruta que desenvolupi».

D'altra banda, defensa que un model de vincle confederal de subjectes sobirans podria ser una fórmula de relació política. «Crec que Euskadi i Catalunya necessiten accedir a aquest estatus. Encara que l'Estat espanyol, ara per ara, no sembla que ho tingui previst», assenyala.