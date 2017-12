Ponsatí: «La ratificació de la declaració no ha arribat encara»

L'hipotètic retorn a Catalunya de Carles Puigdemont és a hores d'ara una incertesa, i és que JuntsxCat i ERC no es posen d'acord sobre com s'hauria d'exercir la presidència de la Generalitat i qui ho hauria de fer en cas de que el candidat de JuntsxCat no torni de Brussel·les per optar a la investidura com a president.

El número 5 d'ERC per Barcelona, Carles Mundó, va opinar dissabte al programa Preguntes Freqüents de TV3 que Oriol Junqueras hauria de ser el president de la Generalitat si Carles Puigdemont decideix finalment no tornar a Catalunya. Davant d'això, el número 4 de JxCat, Jordi Turull, va rebutjar «començar a gastar energies amb altres hipòtesis» que no siguin la que han votat els ciutadans, perquè això «és començar a entrar en un relat de la rendició», va dir, i va afegir que «no hi som en aquest relat, ni en la rendició ni en la renúncia ni en la resignació», va reblar.

D'altra banda, la número 3 de JxCat per Barcelona, Clara Ponsatí, va despertar recels aquest dissabte a la xarxa social Twitter on va opinar, citant el catedràtic Carles Boix, que no es pot ratificar la declaració d'independència perquè no s'han assolit el 50% dels vots en les passades eleccions, però ha afegit que el que sí que es pot fer és restablir el Govern. «Encara no hem sobrepassat el 50% del vot i això ens obliga a ser honestos: la ratificació de la declaració no ha arribat encara. Mentrestant, però, ja podem restablir el govern de les institucions a casa», va apuntar.