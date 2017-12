El PP arriba als 4 diputats, traient-ne un a Ciutadans en el vot exterior

El PP va aconseguir ahir el quart després de treure-ni un a Ciutadans, ques es queda amb 36. El canvi s'ha produït després del recompte del vot exterior a Tarragona, on un escó ballava per molt pocs vots.

Després d'aquest recompte del vot procedent de l'estranger, el primer candidat del PP per Tarragona, Alejandro Fernández, recupera l'escó que havia perdut el passat dia 21, en detriment del candidat de Ciutadans Fernando Pecino Robles.

Un total de 226.381 residents a l'estranger podien votar a les eleccions autonòmiques catalanes i la participació es va disparar fins al 81% en relació als comicis del 27-S del 2015. En concret, el nombre de sol·licituds de vot de catalans residents a l'estranger que van ser acceptades fins a la vigília dels comicis era de 39.521, xifra que suposa un 81,53% més de les que es van acceptar a les eleccions del 27-S del 2015. Tot i això, la participació a l'estranger no arriba ni a una sisena part dels 226.381 catalans residents fora d'Espanya amb dret a vot, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Amb aquest canvi, Ciutadans continua sent la formació guanyadora de les eleccions amb 36 diputats. La llista encapçalada per Inés Arrimadas la segueix la de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya (JxCat), amb 34 escons. Seguidament hi ha Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) amb 32 representants al Parlament. A continuació se situen: el PSC amb 17 escons, CatComú-Podem amb 8 i un empat a 4 diputats entre el PP i la CUP.

Tot i l'augment dels diputats del PP, Marcel Mauri (el portaveu d'Òmnium Cultural) va dir ahir que el resultat de les eleccions del 21-D és «una esmena a la totalitat del que ha fet el govern del PP», i que «hauria de significar que tots els presos sobiranistes poguessin tornar a casa».

També Mauri va dir que el Govern central ha d'acceptar els resultats de les eleccions i «suspendre immediatament el 155» per contribuir al fet que els presos tornin a casa seva. A més, va afegir que: «El Govern espanyol té la invitació dels partits independentistes de dialogar i cercar una solució negociada a un conflicte que és polític».

Durant les seves declaracions , Marcel Mauri no va voler opinar sobre quin tipus de negociació pretenen impulsar els partits sobiranistes: si referèndum o unilateralitat. No obstant això, sí que va considerar que el govern central hauria de tornar «al sentit comú», obrir una via de diàleg i «oblidar altres vies de repressió com han fet fins ara».

El portaveu d'Òmnium Cultural va fer les declaracions durant l'acte que van convocar juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), davant La Model a Barcelona per exigir la llibertat dels presos sobiranistes: «És una injustícia que estiguin a la presó i que aquests dies de Nadal no puguin ser amb les seves famílies».

El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, també va assistit a l'acte i va defensar que després del resultat electoral ja «no té cap sentit que continuïn a la presó i els altres a l'exili».

També va destacar la importància de congregar-se davant La Model, que va ser una presó «on durant 113 anys van haver-hi presos polítics i que precisament va ser tancada pel conseller Carles Mundó en l'última etapa de govern». En aquest sentit, Alcoberro va dir que es tractava d'un «homenatge pels qui estan i han estat a la presó i una manera de reivindicar la seva llibertat».