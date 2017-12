Puigdemont: "Vivim un estat de persecució de les idees legítimes"

Els consellers destituïts Jordi Turull i Josep Rull han llegit una carta del president també destituït, Carles Puigdemont, en l'homenatge a la tomba del primer president de la Generalitat republicana, Francesc Macià, des del cementiri de Montjuïc, en el 74è mort de la seva mort.

En el text escrit des de Brussel·les, Puigdemont ha assegurat que a Catalunya es viu "un estat de persecució de les idees legítimes". A més, el qui va ser cap de llista de Junts per Catalunya a les eleccions del 21-D ha destacat que Macià "també va patir persecució i exili", i ha reivindicat els dirigents sobiranistes actuals com "continuadors d'una llarga cadena d'esforços i sacrificis" per defensar les institucions. Puigdemont també ha recordat que és un dia de Nadal sota unes "circumstàncies difícils", i ha recordat que tant ell mateix com els consellers destituïts que l'acompanyen a Brussel·les, i els empresonats Oriol Junqueras i Quim Forn no poden ser a Montjuïc en l'homenatge a l'expresident.

En la carta llegida per Turull i Rull, Puigdemont recorda també que Macià va demanar als catalans que sabéssim "fer-se dignes de Catalunya". "Renovem els nostres compromisos d'oferir als catalans sense excepció el país millor, més just, pròsper, culte, solidari, sostenible i pacífic que es mereixen i que volem donar en herència a les generacions futures", ha conclòs. Des del 1980 les institucions i diversos col·lectius homenatgen Macià el dia de Nadal amb ofrenes florals.