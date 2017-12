Ciutadans no iniciarà converses per formar govern perquè no parlarà amb ERC ni JxCat

Ciutadans no iniciarà converses per formar govern perquè no parlarà amb ERC ni JxCat Cs

El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha deixat clar aquest dimarts que el seu partit manté la seva intenció de no iniciar converses per formar Govern a Catalunya perquè el bloc constitucionalista no té majoria i Ciutadans no parlarà ni amb ERC ni amb la candidatura de l'expresident Carles Puigdemont.

En declaracions a la Cadena Ser recollides per Europa Press, Villegas ha reiterat que el seu partit es mantindrà "a l'expectativa" per veure si els que pensen que "poden formar govern", els independentistes, "tenen vots suficients" per realment governar.

"Nosaltres no renunciem a res, està clar que hem pogut guanyar les eleccions autonòmiques però també està clar que cal formar Govern amb forces constitucionalistes i aquestes sumen el que sumen", ha resumit.

Respecte a la possibilitat que, si més no, la candidata Inés Arrimadas exposi el seu programa de govern davant el Parlament català, Villegas ha replicat que aquest programa el porten temps presentant i tothom el coneix, així que ha insistit en la posició d'"esperar a veure com es desenvolupen els esdeveniments i si es podrà o no formar majories".

Això a pesar que el PP ha instat aquest mateix dimarts a Arrimadas a intentar formar govern i no posar la Generalitat en safata als indepedentistas.

A l'espera del que succeeixi, ha dit Villegas, Ciutadans seguirà defensant els seus compromisos i que es compleixin les regles del joc.

D'altra banda, preguntat si Ciutadans interpreta el missatge nadalenc de Felipe VI com una crida a fer reformes, ha recalcat que el seu partit sempre les ha defensat perquè Espanya sigui un "dins de les normes".

Sobre si el seu partit recolzarà els Pressupostos Generals de l'Estat que presenti el Govern del PP, ha recordat que tots dos partits tenen ja un "principi d'acord" encara que queden "alguns detalls", de manera que així serà "si es compleixen els compromisos adoptats".

"Nosaltres tenim un acord d'investidura amb el PP i exigirem que es compleixin les reformes acordades, és clar que al PP li costa i arrossega els peus, però és la nostra obligació", ha prosseguit.

És més, ha afegit que si el PP es nega a fer les reformes, Ciudtadans buscarà el suport de les forces d'oposició perquè es duguin a terme.