Interior investiga el menú de Nadal dels policies desplaçats a Catalunya

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha ordenat a la Policia obrir una informació reservada sobre el polèmic menú de Nit de Nadal servit als policies desplegats a Catalunya allotjats a Barcelona, en el vaixell Rhapsody, i que ha estat criticat pel Sindicat Unificat de Policia (SUP).





Este es el menú que han dado a los compañeros desplazados a Barcelona y que están en el barco. Os parece normal o también os da vergüenza como a mi? Vaya nochebuena la suya, por dios. pic.twitter.com/BOw9Z6Dn8J — Alfredo Perdiguero M (@PerdigueroSIPEp) 24 de diciembre de 2017



Fonts d'Interior han informat que aquest mateix matí Zoido ha ordenat a la Direcció General de la Policia obrir "de forma immediata" una informació reservada perquè es determinin les responsabilitats, si n'hi hagués, amb l'objectiu d'aclarir totes les circumstàncies sobre el citat menú de Nit de Nadal.Plats d'espaguetis, amanida de pebrots i olives, bacallà fregit o croquetes van ser alguns dels plats que es van servir en el sopar de Nit de Nadal en el Rhapsody als agents dels antiavalots destinats a Barcelona.Alguns policies i, sobretot el SUP, sindicat majoritari al cos, han compartit en xarxes socials les imatges d'aquest menjar amb dures crítiques a Interior."Menú de Nadal dels nostres policies desplaçats a Catalunya, defensant l'Estat de dret lluny de les seves famílies. Als delinqüents se'ls dispensa millor tracte", va assegurar ahir en el seu compte de Twitter el SUP en al·lusió al menú especial servit a la presó madrilenya d'Estremera a tots els interns, entre ells a l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, que constava de consomé, lluç i un assortiment de dolços nadalencs.Precisament avui, el titular d'Interior rebrà a tots els sindicats policials i les associacions de guàrdies civils per tractar l'equiparació de sous respecte al qual perceben altres cossos autonòmics.