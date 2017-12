El PP insta a Puigdemont a tornar i no seguir amb la «mentida» que a Espanya es persegueixen idees

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha recriminat aquest dimarts al president de la Generalitat cessat Carles Puigdemont que segueixi amb la "matraca" i la "mateixa mentida de sempre" que a Espanya es persegueixen idees i l'ha instant a tornar a Espanya en comptes de seguir com a "pròfug a Brussel·les" mentre els seus "companys" estan "a la presó", cosa que, segons el seu judici, sí que és una qüestió per "demanar explicacions".

Després d'assegurar que no es pot ser president "des de l'exili", ha dit que haurà de donar "algun pas" si vol intentar formar govern.

Així s'ha pronunciat després que Puigdemont hagi homenatjat aquest dilluns al seu antecessor Francesc Macià afirmant que va ser perseguit com ell per voler complir la voluntat dels catalans: "Vivim un estat de persecució a les idees legítimes, democràtiques i no violentes", ha postil·lat.

En declaracions a RNE recollides per Europa Press, Maillo ha censurat aquestes manifestacions de Puigdemont perquè a Espanya "un pot dir el que vulgui" i "votar a qui cregui oportú". Segons la seva opinió, una altra cosa "ben diferent" és "fer les coses per les braves", fer el que es vulgui amb la llei i "no complir les resolucions judicials".

"Una altra cosa ben diferent és ser un pròfug de la Justícia i estar a Brussel·les mentre els companys estan a la presó. Això sí que és una qüestió per demanar explicacions", ha asseverat, per afegir que l'expresident català el que ha de fer és tornar a Espanya, "prendre possessió de la seva acta de diputat" i "sotmetre's al veredicte del que decideixin els jutges". "No sé per què té por a venir a Espanya. És incomprensible tret que sigui plenament conscient que ha incomplit les lleis i les resolucions judicials", ha postil·lat.



Haurà de fer un pas si vol formar govern

En aquest sentit, ha criticat que Puigdemont segueixi amb "la mateixa matraca de sempre" que a Espanya es persegueix a la gent per les seves idees quan "sempre" hi ha hagut independentistes a Catalunya. Segons el seu judici, es tracta de "les mateixes mentides i falsedats de sempre" i "tothom" ho sap, tant a la Unió Europea com a la resta dels països.

En ser preguntat si el Govern de Mariano Rajoy facilitarà el seu retorn, Maillo ha dit que això no depèn de l'Executiu sinó de l'"exclusiva voluntat" de Puigdemont, qui s'ha presentat a les eleccions catalanes i, per tant, si vol formar govern després dels resultats de JuntsxCat "haurà de donar algun pas". Segons ha recalcat, no es pot governar ni ser president "des de l'exili".

Sobre si Mariano Rajoy parlarà amb Puigdemont si aconsegueix ser investit, el responsable d'Organització del PP ha indicat que el Govern sempre ha dit que està disposat a dialogar "dins de la llei" i ha demanat "no avançar esdeveniments" perquè cal veure quin és el discurs que es plantejarà davant el futur en el Parlament.



Sortida d'empreses de Catalunya

En aquest punt, ha qualificat d'"error" que la candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas, no hagi estat "capaç" d'obrir una ronda de contactes amb els altres partits i asseure's a parlar després d'haver guanyat les catalanes, atès que, segons el seu judici, "cal estar preparat per a qualsevol escenari", sobretot després de les "disensions" entre ERC i Puigdemont. Al seu entendre, el que no pot fer Ciutadans és "amagar-se".

Després que el Cercle d'Empresaris hagi alertat d'una nova onada de sortida d'empreses de Catalunya després de les eleccions, Maillo ha dit que això seria "una mala notícia" i ha assenyalat que això dependrà del Govern que es formi a Catalunya i de les decisions que prengui. Al seu entendre, si aquest nou Executiu autonòmic torna a plantejar un "desafiament secessionista" com a full de ruta seria "molt trist" i "perjudicial" per Catalunya.