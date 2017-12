Cau una banda que robava a àrees de servei de la C-25 i de l'AP-2

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns un home i a una dona que pertanyien a una organització criminal que es dedicava a robar a turistes a les àrees de servei de la carretera C-25 (Eix Transversal) i l'autopista AP-2, i que van sostreure articles i diners per valor de 50.000 euros. Segons va informar la policia catalana aquest dilluns, els detinguts són una dona de 37 anys i un home de 45, de nacionalitat armènia i sèrbia i veïns de Llinars del Vallès (Barcelona) que presumptament utilitzaven el mètode 'punxarodes' per despistar als conductors i robar-los les pertinences de valor. La investigació es va iniciar aquest setembre, quan la policia va registrar un augment de denúncies de furts a l'interior de vehicles de turistes que circulaven per les esmentades vies.