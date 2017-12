El dimitit secretari d'Estudis del PP català diu que la gestió de l'1-O va ser un desastre

El recent dimitit secretari d'Estudis del PPC, Juan Arza, considera que el partit "no està fent bé les coses" a Catalunya "probablement" des de l'inici del procés. En declaracions aquest dimecres a la cadena Ser, Arza ha assenyalat que hi ha hagut una primera fase d'aquest procés "en què es pot entendre que hi hagués una certa estupefacció, una certa confusió al voltant del que estava passant però ja portem molt de temps així". "Ja hi ha hagut temps per entendre què passava a Catalunya", ha etzibat l'exdirigent del PPC, que creu que la gestió de l'1-O va ser un "desastre" i que el partit "podria arribar a tenir una posició molt marginal, inclús extraparlamentària".

Arza ha explicat que algú ha d'assumir responsabilitats. "Encara que en el meu cas és limitada i el meu càrrec és modest, crec que és necessari enviar un missatge a la societat que hi ha disposició a canviar i esmenar el rumb", ha assenyalat.

L'exsecretari d'Estudis del PPC considera que la gestió de la jornada de l'1 d'octubre va ser un "desastre" i, en aquest sentit, ha dit que "no es va actuar amb la suficient diligència ni eficàcia, no es va aconseguir detenir la logística, el finançament del referèndum i després es va decidir enviar la policia a la boca del llop, o sigui, va caure de quatre potes en el parany que l'independentisme havia preparat amb tota la intenció del món".

"Una cosa com l'1-O no pot ocórrer sense que no hi hagi ningú que no assumeixi les conseqüències d'una cosa que va ser un desastre des del punt de vista de previsió, operatiu i de la comunicació", ha subratllat. "No dic el dia següent, però que es vegi que algú ha assumit la responsabilitat".

Arza no considera que Xavier Garcia Albiol sigui el principal responsable del resultat electoral del 21-D i ha recordat que Albiol ja va manifestar la seva decisió de dimitir però que considerava que no era el moment perquè obriria probablement una crisi al PP que ara no li convenia. "Aquestes reflexions em semblen serenes, prudents, però crec que s'haurà d'actuar ràpidament, no es podran deixar passar els mesos", ha afirmat Arza, que ha dit que el PP corre el risc de tenir "una posició completament marginal, inclús extraparlamentària".

Arza va dimitir divendres passat com a secretari d'Estudis del PPC després que en les eleccions del 21-D el partit de Xavier Garcia Albiol es va situar com l'última força al Parlament després d'obtenir tres diputats, un resultat que suposa una davallada de vuit escons respecte al 2015.