El discurs del Rei: crítiques de Podem i els independentistes i lloances de PP, PSOE i Cs

El PP, PSOE i Ciutadans van valorar positivament el discurs de Nadal del Rei Felip VI, que va referir-se àmpliament a la situació que viu Catalunya, mentre que Podem i els independentistes el van criticar.

El sotssecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, va valorar la crida del monarca a la tranquil·litat i va assegurar que en el seu partit se senten molt satisfets del «lideratge de concòrdia i ambició de futur» que representa Felip VI. Casado va ressaltar el missatge «positiu i de confiança en Espanya» i va sumar-se a la crida del Rei, que va dir que el proper govern de Catalunya «no torni a anar en contra de la llei, ni contra la convivència».

Per la seva banda, el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va veure» globalment positiu» el missatge del Rei i va assegurar que els socialistes seguiran apostant per la convivència a Catalunya, pel diàleg, la concòrdia, el respecte i la legalitat.

Des de Ciutadans, el seu secretari general, José Manuel Villegas, va afirmar que «el discurs del Rei ens representa a la majoria dels espanyols orgullosos del projecte que ens ha permès conviure en Democràcia» i va emplaçar els independentistes a «tornar al marc legal de la Constitució i l'Estatut».

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, es va mostrar crític, assegurant que Felip VI «abraça l'argumentari del PP» en un missatge a Twitter en no posar cares ni noms a la corrupció espanyola, i que tot i haver canviat el to del dia 3-O, va assegurar que «Espanya no necessita reis sinó serveis públics de qualitat, treball digne i diàleg». Seguint amb una línia crítica, el PNB va lamentar que el Rei «segueixi ignorant» en el seu tradicional missatge de Nadal «la realitat» de les aspiracions nacionals existents a Euskadi i Catalunya.

Pel que va als partits independentistes, el portaveu de Junts per Catalunya (JxCat) i diputat electe, Eduard Pujol, va afirmar que el missatge del Rei «va tornar a ser el del Rei del 155», ja que sembla que el monarca «se sent més còmode apel·lant a la repressió de l'1 d'octubre que no a la voluntat expressada en les eleccions». Al seu torn, el diputat d'ERC i portaveu de Demòcrates, Antoni Castellà va dir que «cal respectar aquesta voluntat -dels electors-, que no és cap altra que fer una república».