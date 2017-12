Nadal a taula

Després de queixar-se del menú nadalenc –espaguetis a la bolonyesa i viandes arrebossades– dels seus companys «envaixellats» a Catalunya, els sindicats de la policia espanyola han denunciat que els delinqüents reben un tracte culinari molt millor. Per argumentar-ho, s'han afanyat a divulgar l'àpat nadalenc del nostre vicepresident. Deixant de banda el petit detall que Junqueras és a la presó sense que l'hagin jutjat, les queixes policials ens podrien fer creure que el van alimentar amb canelons de llagostins amb quinoa; porcellet ibèric amb cuscús i gelat de torró. Ja li hauria agradat, ja, al pobre... Perquè el xef d'Estremera es va limitar a servir-li consomé, entrecot i profiterols.

Davant d'aquest menú, com poden insinuar els sindicats policials que els seus companys serien molt més feliços gràcies a un plat de sopa, un tros de carn a la planxa i tres lioneses de nata? Ho pensen de veritat, això?

Senyors sindicalistes, per ser feliços de debò, el que haurien d'haver fet els seus companys (ja fa dies) és haver tocat el dos de Catalunya –on encara no ens han explicat què pinten–, per passar el Nadal amb les seves famílies i, allà, poder menjar tot el que els hagués complagut. El mateix destí que haurien d'haver viscut els nostres presos polítics.

En cas d'haver-se produït aquests retorns bilaterals, també s'hauria dut a terme el desig manifestat per Felip VI en el seu discurset televisiu: que la nit del 24D fos de «trobada de famílies i d'éssers estimats». Per desgràcia, l'haurem de recordar com una altra nit amb famílies fracturades.