El PP repta Ciutadans a iniciar les converses per intentar formar Govern

El portaveu del Grup Popular al Congrés, Rafael Hernando, va instar ahir la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, a obrir negociacions per intentar formar govern perquè, encara que és conscient de les dificultats amb les quals es toparà, no ha de donar impressió que «tira la tovallola» quan ha guanyat les eleccions ni perdre de vista que «a vegades, les majories parlamentàries es poden canviar». Així ho va explicar en roda de premsa al Congrés poques hores després que el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, també emplacés Arrimadas a fer el mateix pas, encara que deixant anar més crítiques sobre el partit taronja.

Hernando va posar l'accent que en el passat dia 21 les urnes van llançar un missatge «molt clar»: Que el vencedor de les eleccions va ser Ciutadans i que el projecte independentista «ha fracassat» perquè ha perdut «suports i escons».

Davant aquesta tessitura i, com a triomfadora dels comicis, segons el PP, Arrimadas hauria de fer un pas al davant. «Hauria de tenir la responsabilitat d'intentar un canvi de govern, ha de reivindicar la seva victòria i les conseqüències d'aquesta. Això és el que jo faria perquè, a més suport, més responsabilitat», va sentenciar Hernando.

Maillo, també va recriminar al president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, que segueixi amb la «llauna» i la «mateixa mentida de sempre» que a Espanya es persegueixen idees.

Per la seva banda, el secretari general del grup parlamentari de Ciutadans al Congrés, Miguel Gutiérrez, va replicar als populars que la líder taronja a Catalunya, Inés Arrimadas, no intentarà formar govern perquè el bloc constitucionalista no suma suficients diputats, entre altres coses, perquè els «populars» només han tret quatre diputats. «Maillo no ha sumat bé», va comentar.

Així ho va dir en una roda de premsa al Congrés en ser preguntat sobre les paraules del dirigentpopular.

«Arrimadas va guanyar, però som conscient de l'aritmètica parlamentària i sabem sumar. Potser Maillo no ha sumat bé», va contestar Gutiérrez. «Quan el PP tenia 11 diputats no va voler donar suport a una moció de censura contra Carles Puigdemont perquè deia que no sumava, potser ara, amb quatre, no s'ha adonat que tampoc suma», va abundar el dirigent taronja, destacant el daltabaix sofert en les urnes per la candidatura encapçalada per Xavier García Albiol. Cs també va descartar iniciar la ronda de converses perquè assegura que no té intenció de parlar ni amb ERC ni amb Junts per Catalunya.



Margallo: «Cal canviar jugadors»

L'exministre d'Afers exteriors José Manuel García Margallo ha emplaçat aquest dimarts al cap de l'Executiu, Mariano Rajoy, a canviar de «jugadors» o «jugadores» després dels mals resultats que ha collit el PP en les eleccions catalanes perquè l'aigua no li arribi al president.

És més, l'exministre va avisar que si no fan aquests canvis seran «substituïts per partits nous» en properes eleccions.