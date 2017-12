El càrrec dimitit del PP diu que «no s'estan fent bé les coses a Catalunya»

El fa poc dimitit secretari d'Estudis del PPC, Juan Arza, considera que el partit «no està fent bé les coses» a Catalunya «probablement» des de l'inici del procés. En declaracions ahir a la cadena Ser, Arza va assenyalar que hi ha hagut una primera fase d'aquest procés «en què es pot entendre que hi hagués una certa estupefacció, una certa confusió al voltant del que estava passant però ja portem molt de temps així». «Ja hi ha hagut temps per entendre què passava a Catalunya», va etzibar l'exdirigent del PPC, que creu que la gestió de l'1-O va ser un «desastre».