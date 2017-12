La jutge busca els bombers que van participar en protestes de l'1-O

La jutge que instrueix la causa pels incidents ocorreguts a Reus davant l'hotel en el qual s'allotjaven policies desplaçats a Catalunya per l'1-O ha requerit informació a set parcs de bombers per identificar els membres d'aquest cos que van participar en les protestes. La titular del jutjat d'instrucció número 2 de Reus, María José Nadal, instrueix una causa per un delicte d'odi amb relació a aquests incidents i, entre d'altres persones, havia citat a declarar quatre bombers. Segons han informat a Efe fonts judicials, un dels citats va acreditar que ni tan sols estava a Reus els dies 3 i 4 d'octubre, quan es van produir les manifestacions denunciades pel CNP (Cos Nacional de Policia).

Un altre dels bombers citats va declarar que només va participar en la manifestació «silenciosa» del 3 d'octubre -coincidint amb l'anomenada «aturada de país»- i els altres dos van manifestar que van participar en les manifestacions però per formar un cordó de seguretat. Després d'aquestes declaracions en seu judicial, la Brigada d'informació del CNP va fer arribar un nou informe a la jutgessa en el qual assumeixen errors d'identificació i, per solucionar-los, demanen que es requereixi informació a més parcs de bombers. En aquest sentit, demanen a la jutgessa que requereixi dades als parcs de bombers de Tarragona, Valls, L'Hospitalet de l'Infant, Cambrils, Alcover, Falset i Cornudella del Montsant, sobre les seves actuacions del 3 d'octubre a Reus.

Segons el CNP, «l'única finalitat» de requerir aquesta informació és «depurar les presumptes responsabilitats penals en les quals haguessin pogut incórrer aquests funcionaris» a «l'haver participat en les manifestacions utilitzant material i béns propis del seu ofici o càrrec». En cas que la resposta sigui negativa, davant la «dificultat» de les identificacions, es demana a la jutgessa que requereixi la identificació de tots els bombers d'aquests set parcs.

La magistrada ja ha fet aquest requeriment, contra el qual es pot interposar un recurs en el termini de tres dies.