JxCat aposta per Jordi Sànchez de president si Puigdemont no torna de Bèlgica

Junts per Catalunya ja ha pensat en un substitut per si Carles Puigdemont no torna de Bèlgica. Es tracta del número 2 de la seva llista, el president de l'ANC Jordi Sànchez, actualment en presó preventiva a Soto del Real.

Segons va poder saber Diari de Girona, JxCat es planteja tots els escenaris possibles per fer valer la seva victòria per sobre d'ERC a les eleccions del 21 de desembre. En aquest sentit, la proposta de situar Sànchez al capdavant de la Generalitat serviria per impedir que el republicà Oriol Junqueras (també pres, en aquest cas a Estremera) accedís al timó del Govern català.

Tanmateix, de portes enfora JxCat encara treballa amb la possibilitat de retorn del seu cap de llista. De fet, la possible investidura de Carles Puigdemont, està centrant les negociacions que van iniciar ahir JxCat, ERC i la CUP per abordar la composició de la nova Mesa del Parlament i el futur Govern.

JxCat ho condiciona tot al fet que Puigdemont sigui investit president; ERC exigeix que concreti com s'efectuaria una operació així, tenint en compte que és a Bèlgica; i la CUP reivindica que segueix sent el líder legítim de l'Executiu, han explicat a Europa Press diverses fonts independentistes.

L'exconseller i diputat electe de JcCat, Jordi Turull, va afirmar ahir que es plantegen «totes les possibilitats» per investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat, inclosa la via telemàtica, sense necessitat que torni de Brussel·les per a la sessió plenària.

La primera decisió que han de prendre els grups és qui presidirà el Parlament i qui conformarà la resta de la Mesa: JxCat vol que Carme Forcadell (ERC) repeteixi com a presidenta, mentre que els republicans insisteixen que, abans de negociar aquest capítol, cal saber si Puigdemont tornarà.

Fonts republicanes assenyalen que «no es pot fer una Mesa sense tenir president» i en això s'estan centrant els primers contactes que han tingut els grups independentistes.

Fonts de JuntsxCat assenyalen que la seva voluntat és que Forcadell repeteixi ja que la consideren la presidenta legítima, però apunten que els republicans sopesen el nom de l'exconseller Carles Mundó (ERC), segons JuntsxCat.

Forcadell es va referir a la possibilitat de tornar a presidir la Cambra, en preguntar-se-li si ella vol seguir en el càrrec, encara que només va dir: «És una decisió personal que prendré quan sigui el moment».



Paper secundari

Precisament ahir, aprofitant que hi havia una reunió de la Diputació Permanent del Parlament, JxCat i la CUP es van reunir en la Cambra per primera vegada després de les eleccions del 21 de desembre per mantenir una «primera presa de contacte» sobre la configuració de la Mesa.

ERC va celebrar la primera reunió de grup amb els nous diputats triats en les eleccions del 21-D, si bé no va assistir la secretària general del partit, Marta Rovira.

Fonts sobiranistes van explicar que, de moment, Rovira està tenint un paper secundari: no va assistir a la tradicional ofrena floral que el partit fa per Nadal a la tomba de l'expresident Francesc Macià i tampoc a la trobada d'ahir a la Cambra.

Per la seva banda, Ciutadans va iniciar contactes amb diferents forces catalanes per definir la composició de la Mesa del Parlament, en la qual la formació liderada per Inés Arrimadas aspira a augmentar el seu pes tenint en compte que va ser el partit més votat i amb més escons a les eleccions del 21 de desembre.

La Mesa de l'anterior legislatura estava composta per quatre membres de Junts pel Sí -que comptava amb la majoria absoluta en aquest òrgan-, un de Ciutadans, un del PSC i un altre de Catalunya Sí que es Pot.