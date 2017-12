Més de 80.000 signatures per convertir «Tabàrnia» en CA

Una iniciativa perquè diverses comarques de Barcelona i Tarragona on menys pes té l'independentisme se separin de Catalunya per crear la nova comunitat autònoma de «Tabàrnia» triomfa a les xarxes socials, on ha estat objecte de fermes adhesions, crítiques iròniques i fins a anàlisis demoscòpiques. Fins i tot la creació d'una campanya de recollida de signatures impulsada pel regidor de Ciutadans de Montcada, Fernando Almansa, ja en porta més de 80.000 per entregar-les al Congrés. Tabàrnia és un concepte llançat fa temps per la plataforma «Barcelona is not Catalonia» amb l'objectiu, segons figura al seu web, de crear una «opció política que pretén englobar les zones cosmopolites, obertes, bilingües i pròsperes de Tarragona i Barcelona en una nova comunitat autònoma independent de la Generalitat». La iniciativa, que utilitza arguments similars als que utilitzen els sobiranistes per defensar el dret de Catalunya a separar-se d'Espanya, havia estat fins al moment lluny del focus mediàtic però, mig en broma mig seriosament, ha ressorgit amb força a les xarxes socials fins a arribar a ser trending topic a Twitter, aglutinant 648.000 missatges a la xarxa social. L'eclosió de la idea es produeix poc després de les eleccions catalanes del passat 21 de desembre, en les qual l'independentisme va revalidar la majoria absoluta però Ciutadans va ser el partit més votat, sobretot a les zones que formarien part d'aquesta nova regió autònoma. La plataforma Barcelona is not Catalonia va néixer el 2012, abans que alguns dels seus membres es passessin a Societat Civil Catalana.