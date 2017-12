El PSOE s'afegeix a la pressió del PP sobre Cs perquè formi Govern

El PSOE es va unir ahir al PP en l'exigència a la candidata de Ciutadans a la presidència de la Generalitat, Inés Arrimadas, de prendre la iniciativa i «d'exercir el lideratge» després de guanyar les eleccions del passat dia 21, malgrat que els independentistes tenen majoria en escons. El secretari d'Organització socialista, José Luis Ábalos, va opinar que en ser la més votada, a Arrimadas li correspon moure fitxa «com entengui convenient», en comptes «d'esperar a veure què passa en el món». Encara que el PSOE no animarà la líder de Ciutadans a Catalunya a intentar la investidura en ser una decisió personal, Ábalos ha advertit que la confiança dipositada pels electors «exigeix una resposta». Segons el parer del dirigent socialista, respondre amb alguna iniciativa al «cabal de confiança» dels electors fa que una formació política sigui «seriosa» i tingui viabilitat, si bé va lamentar que fins avui, la nova política ha demostrat que «viabilitat, poca». En paral·lel a la crida del PSOE, el PP va intensificar la seva pressió perquè Arrimadas faci un pas endavant, en lloc de «rentar-se les mans» i «abandonar» sense temptejar una majoria constitucionalista en la Generalitat davant la pèrdua d'escons i vots sobiranistes.



Una «bala» a la recambra

El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va advertir ahir els independentistes catalans que, si bé l'aplicació de l'article 155 de la Constitució és un «mecanisme absolutament excepcional per a una situació excepcional, no s'esgota una vegada, no hi ha una sola bala».