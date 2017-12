Dos anys de presó per agredir un home amb una aixada per una discussió de trànsit

Dos anys de presˇ per agredir un home amb una aixada per una discussiˇ de trÓnsit

El Jutjat Penal 3 de Manresa ha condemnat a dos anys de presó un veí de Gironella de 70 anys, Ramon V. M., que va agredir amb una aixada un conductor amb qui estava tenint una discussió de trànsit, originada perquè els seus respectius vehicles no tenien prou espai per passar. L'acusat li va donar un cop d'aixada al cap.

L'home no haurà d'ingressar a presó perquè no té antecedents, però haurà d'indemnitzar la víctima amb 3.963 euros per les ferides i els danys que li va causar, a banda de pagar una multa afegida de 1.080 euros. Al seu torn, l'agredit, que també va lesionar Ramon V. M. durant la baralla, li haurà de pagar 525 euros per les ferides.