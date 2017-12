El PP veu una possibilitat de Govern constitucionalista a causa dels presos

El sotssecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, va assegurar ahir que els partits «constitucionalistes» han d'intentar formar govern a Catalunya i, de fet, va advertir que la situació processal d'alguns diputats de JuntsxCat i d'ERC podria facilitar-ho. Casado va fer aquestes declaracions a Caravaca de la Cruz (Múrcia), on va acudir en una visita privada amb motiu de l'Any Jubilar 2017, acompanyat pel coordinador general del PPRM, Miguel Ángel Miralles, i del portaveu adjunt del PP al Congrés, Teodoro García. En ser preguntat per la formació del Govern i les converses amb Cs, Casado va remarcar que «la bona notícia és que ha guanyat les eleccions un partit constitucionalista com Cs».