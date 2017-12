Rajoy insta Arrimadas a intentar formar govern

El cap del Govern, Mariano Rajoy, ha recordat avui que quan ell va guanyar les eleccions al desembre del 2015, va iniciar converses als pocs dies per veure si podia tenir suports a la investidura, si bé ha dit que la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, és "lliure" de fer el que consideri.

Rajoy ha transmès aquest missatge en la seva roda de premsa de balanç de l'any al Palau de la Moncloa en ser preguntat si comparteix la postura del PP de què Arrimadas hauria de prendre la iniciativa per intentar governar a Catalunya a l'haver estat la més votada.

El cap de l'Executiu ha dit que el president de Cs, Albert Rivera, i el seu partit "són absolutament autònoms per prendre les decisions que els sembli bé".

A continuació, ha afirmat: "Jo, quan ho vaig ser, vaig tenir converses al desembre del 2015 als tres dies amb el secretari general del PSOE, amb Rivera i amb (Pablo) Iglesias, i quan vaig veure que no hi havia ningú que em recolzava, vaig dir que no estava en condicions de presentar-me a la investidura".

"Però cadascú és lliure de prendre les decisions que li sembli bé, i com a president del Govern no entraré en això", ha afegit.

Rajoy ha confirmat que no va parlar d'aquest assumpte a la reunió que va mantenir amb Rivera ahir, dijous, a la Moncloa.

Segons el president del Govern, va ser "una reunió de les habituals dins de la normalitat democràtica".

Ha anticipat que al gener tornarà a entrevistar-se amb el líder de la formació taronja per parlar dels Pressupostos de 2018 i altres assumptes, i ha expressat la seva disposició a veure's també amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez.

"Les reunions i converses entre dirigents polítics formen part de la normalitat democràtica. Tindré reunions amb Sánchez o amb qui vulgui tenir-les amb mi", ha comentat.

Rajoy ha subratllat que amb Rivera i Sánchez té "una comunicació prou fluida" i que d'algunes reunions s'informa a l'opinió pública i d'altres no.