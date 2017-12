Rajoy i Rivera defensen que es mantingui el 155 fins que hi hagi un nou Govern

El president del Govern central, Mariano Rajoy, i el líder de Cs, Albert Rivera, es van reunir ahir al Palau de la Moncloa per analitzar la situació que s'obre a Catalunya després de les eleccions del 21 de desembre. També van posar damunt de la taula les negociacions per a un nou sistema de finançament autonòmic i per aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2018, segons van informar fonts de Moncloa i del partit taronja.

Aquesta trobada, que es va perllongar durant una hora i mitja, es produeix una setmana després de les eleccions catalanes, que va guanyar Cs amb 36 escons, si bé el bloc independentista suma majoria absoluta. En aquesta tessitura, la candidata del partit taronja, Inés Arrimadas, va renunciar a intentar formar Govern, una decisió que critiquen amb duresa des del PP, partit que va patir un sever revés electoral en passar d'onze a quatre diputats.

La situació que s'obre a Catalunya va centrar bona part d'aquesta entrevista a la Moncloa, van confirmar fonts d'ambdues parts. Rajoy i Rivera van coincidir en la necessitat que el futur Govern respecti la Constitució i compleixi les «lleis democràtiques» amb l'objectiu de «recuperar la convivència» i «la normalitat democràtica».



«Garantia pels serveis públics»

També van valorar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució després de l'acord del Senat fins que es constitueixi el nou Govern com a «garantia d'accés als serveis públics de tots els catalans», segons va informar Cs.

A més, Rajoy i Rivera van acordar reprendre «en breu» les negociacions per a l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat del 2018. L'Executiu buscarà reeditar els mateixos suports amb els quals va tirar endavant els comptes públics d'aquest any: Cs, PNB, Coalició Canària i Nova Canàries; així com els seus socis electorals de Fòrum Astúries, Unió del Poble Navarrès i Partit Aragonès. El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va revelar aquest dijous que el president del Govern, Mariano Rajoy, no va traslladat al del seu partit, Albert Rivera, amb el qual es va reunir a La Moncloa, la «ocurrència» que la líder dels taronja a Catalunya, Inés Arrimadas, obri negociacions per intentar formar govern.

«Sembla que aquestes ocurrències les deixa als altres i que se circumscriuen en l'àmbit de partit; sembla que Rajoy sí que sap sumar i quan es pot obtenir la majoria i quan no», va comentar Villegas en una roda de premsa al Congrés. Per la seva part, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, va assegurar ahir que la reunió que van mantenir Mariano Rajoy i Albert Rivera al Palau de la Moncloa era per tractar «qüestions d'Estat».