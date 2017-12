Zoido admet que els organitzadors de l'1-O van «esquivar tots els controls»

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va reconèixer ahir que els organitzadors del referèndum de l'1-O a Catalunya «van esquivar tots els controls que hi havia establerts» i van poder col·locar les urnes, que, «lamentablement», no es van poder detectar.

En declaracions a la Cadena Cope, Zoido va afegir que l'1-O es van produir «fets profundament lamentables», amb una «activitat passiva» per part de «bastants» mossos d'esquadra que van incomplir el requeriment judicial perquè no obrissin els col·legis i «tampoc van arribar a requisar les urnes que es veien per allà que circulaven». També va apuntar sobre la resistència dels participants, que s'ha dit va ser passiva, que «de passivitat poca», cosa que va dificultar la labor de les Forces i Cossos de Seguretat, que «van haver de fer tot el que estava en les seves mans, però era impossible arribar a tots els col·legis».

Segons el seu parer, el referèndum va ser «una autèntica pantomima» però hi va haver imatges «que es van repetir moltes vegades, algunes de les quals manipulades», cosa que «va donar lloc que fos un dia molt trist». També va lloar l'article 155, el qual considera que «ha donat resultats molt bons encara que no s'hagin vist reflectits en les eleccions per al PP», va afegir.

El ministre Zoido va recordar que l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, va acatar l'aplicació del 155 de la Constitució davant el Tribunal Suprem per sortir de la presó i «del que va dir n'haurà de donar compte també». «La Justícia no va al ritme de les necessitats polítiques, però arriba», va afegir.