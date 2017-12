Ciutadans, l'única garantia de canvi

El 21 de desembre ha servit per demostrar que l'independentisme no és un relat hegemònic, ni tan sols a Girona. La majoria social de Catalunya li ha donat l'esquena votant opcions no independentistes i convertint Ciutadans en la força més votada de forma indiscutida. L'únic partit que ha superat el milió de vots i el que ha obtingut més escons amb una llei electoral injusta. És evident que més de la meitat de Catalunya ha dit prou. El 54% rebutja la unilateralitat, rebutja la independència, rebutja la divisió i vol responsabilitat. Fa temps que es veuen els símptomes però els independentistes miren cap a una altra direcció. A Madrid els convergents ni tan sols tenen grup propi al Congrés quan no fa tants anys havien ostentat una vicepresidència, a Barcelona ni tan sols s'han pogut presentar amb les seves sigles, la CUP està esperant la misericòrdia d'ERC perquè els presti un escó per formar grup propi, ERC segueix sense guanyar les autonòmiques i el seu projecte segueix fent aigües i sense seduir perquè no eixamplen base i han perdut percentatge de vots i escons d'ençà el 2015?

En fi, el 54% de Catalunya no ha votat independència, i això és un fet. Els electors volen posar fi a un procés que ha lapidat oportunitats i obrir una nova etapa política de responsabilitat que garanteixi l'activitat parlamentària i una Generalitat al servei de tots els catalans. El 21 de desembre ha servit també per demostrar, com sempre hem defensat, que el poble de Catalunya som tots. El 54% que no som independentistes també som catalans, també som espanyols i també som europeus. Es veurà amb el temps la importància que ha tingut el 21 de desembre, com s'ha convertit en un punt d'inflexió on per primera vegada a Catalunya un partit no nacionalista, un partit no independentista i un partit contrari als «xiringuitos» habituals del bipartidisme PP-PSOE de comprar la pau nacionalista a canvi de suports puntuals al Congrés, ha guanyat les eleccions en vots i escons de forma clara i evident sense canviar una coma del seu discurs. La democràcia sempre guanya, com deien alguns que ara haurien de demostrar ser conseqüents i deixar estar el mantra d'anys parlant en nom de tot Catalunya. Cs va néixer fa 11 anys i no té sostre. En 11 anys ens hem convertit en la primera força de Catalunya i l'independentisme ja acusa símptomes evidents de debilitat. Són fets contrastables: a Girona ciutat Cs ha passat per davant d'ERC, a Figueres, Roses, Lloret, Blanes, Vilafant, la Jonquera, Maçanet, és primera força amb una gran diferència de vots respecte a les forces separatistes i un alt percentatge de vot. Ho vam dir en campanya i ho hem vist reflectit en les eleccions: els electors s'estan sumant al canvi des de la llei, la responsabilitat, l'estabilitat i el sentit comú. Quan vam néixer fa 11 anys ens deien que érem flor d'estiu. Quan vam treure 3 diputats ens van dir que desapareixeríem... i en vam treure 9. Aleshores ens van dir que no tornaria a passar i en vam aconseguir 25 situant-nos com a caps de l'oposició. Ara en tenim 36 i hem guanyat les eleccions sent líders en vots i en escons. És un clar reflex que la implantació de Cs és un fet i aviat veurem consolidats els grups de treball que fa mesos estem creant a la província per a les properes eleccions. Perquè tenim una nova data clau: 2019. La tendència ens porta a poder afirmar que aviat, molt aviat, és qüestió de mesos, començarem a parlar de canvi a les nostres ciutats i municipis. Sí, també a la província de Girona. Hem demostrat que no tenim sostre ni al Congrés ni al Parlament, i ho demostrarem en l'àmbit municipal. I la raó és senzilla: la gent està cansada i demana canvi. És evident que Ciutadans és l'opció majoritàriament preferida pels catalans en defensa de la Constitució i els seus valors a Catalunya perquè sempre hem tingut el mateix discurs i l'hem defensat a tot arreu. La vella política, en canvi, diu una cosa a Catalunya, una altra a Madrid i una altra a Ceuta i d'aquesta manera, abdicant dels seus valors i principis, van perdent eleccions i els nervis. Per la seva banda, Turull ens diu súbdits, Tardà traïdors, Forcadell enemics del poble de Catalunya i De Gispert diu a Inés que vagi a Cadis. Però aquí estem, amb 36 escons i 1.100.000 vots. Ciutadans ha arribat per quedar-se i demostrar que una altra manera de fer i entendre la política és possible.