ERC ajorna les converses amb JxCat fins que el jutge decideixi sobre Junqueras

Dies de calma i espera entre Esquerra i JxCat. Les converses entre les dues formacions fan una aturada momentània fins a la setmana vinent, si més no, en els temes més destacats.

Els republicans consideren que, d'una banda, les negociacions sobre la investidura no poden continuar gaire més sense que JxCat determini si Carles Puigdemont torna a Catalunya, si prefereix romandre a Brussel·les com fins ara, o si és legal i factible investir-lo president sense necessitat que trepitgi Catalunya.

ERC, de fet, creu que la pilota està a la seva teulada i que, sense els seus passos, les converses no poden avançar gaire més. És per això que els equips negociadors de les dues formacions han decidit donar-se uns dies de marge, aprofitant el cap de setmana i les festes de Cap d'Any, per intentar aclarir conceptes i poder tornar a la taula de diàleg dels independentistes. A més, ERC prefereix no tancar cap acord concret sobre un eventual futur Govern independentista sense saber si Oriol Junqueras pot sortir de la presó la setmana vinent.

I és que fonts dels republicans consideren que hi ha dos factors que poden condicionar, i molt, els termes de la negociació del Consell Executiu i, fins i tot, de la Mesa del Parlament: el retorn o no de Puigdemont, i la llibertat o la presó per a Junqueras. Per a ERC, l'escenari és molt diferent en funció de la combinació que hi hagi d'aquestes situacions, i això fa que prefereixin esperar a resoldre les incògnites.

Per la seva banda, JxCat va enviar ahir un avís per a totes les formacions que creuen que el president no pot ser investit a distància.



«Puigdemont serà el president»

JxCat segueix pressionant perquè Carles Puigdemont sigui investit president. Un document intern, distribuït entre els diputats electes de la formació, manté que el seu cap de llista «es va sotmetre a unes eleccions il·legítimes» i que «només es pot exigir que l'Estat accepti el resultat». «Puigdemont serà investit president. L'Estat no ho pot impedir», afirmen a JxCat, tot afegint que els independentistes no pensen «moure's del principi democràtic que aquell que ha estat escollit democràticament ha de poder ser investit».

Per la seva banda, el PSOE no només veu «absurd» investir president de la Generalitat Carles Puigdemont si continua a «l'exili», sinó que no comparteix fer cap del Govern un altre candidat que sigui a la presó, com és el cas del líder d'ERC, Oriol Junqueras. «Catalunya ha de ser governada des de Catalunya. Ni des de l'exili ni des de cap altre espai o punt que incapaciti o dificulti la gestió d'un president, que ha d'estar a la seva terra, amb la seva gent i dedicat a governar», va dir. També el president del Govern, Mariano Rajoy, va advertir ahir a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont que seria «absurd» convertir-se en president vivint a l'estranger, i «molt més absurd» tractar d'exercir la presidència.