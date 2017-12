La Grossa de Cap d'Any 2017 reparteix sort aquest diumenge amb 933.310 bitllets amb premi

La Grossa de Cap d'Any 2017 repartirà sort aquest diumenge amb 933.310 bitllets amb premi, en un sorteig que se celebrarà en directe a les 12.00 hores en els platons de TV3 i que podràs seguir a la nostra pàgina web.

La cinquena edició de la Grossa de Cap d'Any ha posat a la venda 34 milions d'euros, 32 milions distribuïts en paper i els dos restants a través dels terminals dels punts de venda i Internet, i com l'any passat també es jugaran 80.000 nombres, a un preu de cinc euros el bitllet.

Aquest any tornaran a haver-hi cinc grans premis, el primer dels quals està valorat en 20.000 euros per euro jugat, és a dir, 100.000 euros per cada bitllet de cinc euros.

El segon premi atorgarà 6.500 euros per euro jugat (32.500 euros per bitllet de cinc euros); el tercer, 3.000 euros per euro jugat (15.000 euros per bitllet); el quart donarà 1.000 euros per euro jugat (5.000 euros per bitllet), i el cinquè, 500 euros per euro jugat (2.500 euros per bitllet).

També es mantenen els premis especials a les centenes, amb un premi de 25 euros per bitllet, i es premiaran els nombres que tinguin les tres primeres xifres coincidents en el mateix ordre del sorteig amb els tres primers dígits de qualsevol dels cinc grans premis.

Així mateix, es premiaran les terminacions dels cinc nombres guanyadors, així com el nombre anterior i posterior de cadascun d'ells, i és que amb la La Grossa de Cap d'Any existeix un 25% més de possibilitats de guanyar un premi que amb el Gros de Nadal.



COMPRES D'ÚLTIMA HORA

Els que encara no hagin mercat cap bitllet de la Grossa de Cap d'Any poden fer-ho a través d'Internet fins a una hora abans del sorteig, és a dir, fins a les 11.00 hores d'aquest diumenge.

També es podran adquirir a través del terminal que tenen instal·lat els 2.200 punts de venda que actualment comercialitzen els productes de Loteria de Catalunya, i entre els quals figuren quioscs, llibreries, bars i estancs.