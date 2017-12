L'oposició culpa l'immobilisme del PP de la crisi política i social del 2017

Davant del balanç positiu del cap del Govern, Mariano Rajoy, l'oposició va coincidir a ressaltar les mancances de l'Executiu del PP, al qual el PSOE culpa que 2017 sigui l'any de la fractura territorial i social, Podem de situar-se «fora de la llei», i Ciutadans d'impedir reformes amb el seu «immobilisme».

La situació política a Catalunya va copar el major protagonisme en el balanç que han fet els principals partits polítics de 2017. El secretari d'Organització dels socialistes, José Luis Ábalos, va ser l'encarregat d'oferir a Ferraz l'avaluació que el PSOE fa de 2017, en una compareixença en què va criticar el panorama que deixen sis anys de Govern de Mariano Rajoy.

Ábalos va destacar l'augment de la desigualtat, la precarietat i la pobresa, i quatre «grans fracassos» de Rajoy: la lluita contra la corrupció, el seu model econòmic, l'incompliment del seu pacte amb Ciutadans (C's) i la seva incapacitat per arribar a acords amb altres partits.



Síndrome del Govern en funcions

Per als socialistes, l'Executiu del PP té encara el «síndrome del govern en funcions» i va demostrar que és «incapaç de governar sense el suport d'una majoria absoluta», perquè «només saben governar imposant i ara que no tenen aquesta majoria no saben ni què fer». C's va ser l'únic partit en què va fer balanç seu màxim dirigent, Albert Rivera, que va aprofitar al Congrés per presentar a la formació taronja com a garant de les reformes que necessita la societat enfront del «immobilisme» del PP i les «ocurrències» del PSOE. Rivera va considerar el «desafiament separatista català» com el major «repte» que té davant seu la societat espanyola i davant el qual entén que Ciutadans ha respost adequadament, aconseguint que per primera vegada un partit constitucionalista superi en vots i escons a les forces independentistes a Catalunya.

Va lamentar a més que el «enfonsament» del bipartidisme (PP i PSOE), al costat de la «maleïda» Llei Electoral, siguin els culpables que la candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas García, no disposi de suports suficients per intentar presidir la Generalitat.

I va fer valer l'avanç del seu partit per advertir d'una banda que intentarà evitar que persones imputades presideixin el Govern i el Parlament i, de l'altra, que, si el PP no compleix el preacord pressupostari aconseguit amb Cs, no donaran suport als pressupostos generals de de l'Estat per a 2018.



L'any de la «trama»

El balanç de Podem li va correspondre al responsable de Societat Civil de la formació domicili, Rafael Mayoral, que va resumir 2017 com «l'any del Govern fora de la llei», de «la trama», de la imputació del PP, «de la precarietat, la devaluació salarial», «la involució democràtica» i «el 155 contra l'autogovern».