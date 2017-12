El president veu Catalunya com «l'única ombra» per a l'economia

El president del Govern, Mariano Rajoy, va dibuixar ahir un horitzó econòmic optimista per a Espanya i va considerar que «l'única ombra» és la situació a Catalunya, on vol que hi hagi com més aviat millor un Govern que respecti la llei i, per això, va anunciar que el nou Parlament es constituirà el 17 de gener. En el seu balanç de Cap d'Any després de presidir l'última reunió del Consell de Ministres el 2017, Rajoy va assumir que aquest ha estat un exercici «extraordinàriament difícil» i «amb moments d'enorme tensió per a tots» perquè s'ha hagut de fer front a una cosa tan «desestabilitzadora» com la declaració d'independència de Catalunya.

Però malgrat això, creu que hi ha més elements per fer un balanç positiu que negatiu, perquè estima que ha estat «un any guanyat per a la recuperació d'Espanya des del punt de vista econòmic, social i institucional».

En aquesta línia va subratllar que la consolidació de la recuperació econòmica es nota cada vegada més en la vida dels ciutadans.

El cap de l'Executiu va exposar una sèrie de dades econòmiques que creu que avalen el seu optimisme en aquest àmbit, com el creixement a l'entorn del 3,1 per cent, haver recuperat el PIB previ a la crisi i la creació de gairebé 600.000 llocs de treball per seguir amb l'objectiu de reduir l'atur fins a l'11 per cent el 2020. Tot això creu que posa les bases per seguir creixent al 2,5 per cent fins al 2020, any en el qual creu que es podrà estar a prop de l'equilibri pressupostari. «L'única ombra que plana sobre l'economia és el factor d'inestabilitat que genera la política a Catalunya», va recalcar, abans de tornar a posar en valor l'aplicació de l'article 155 de la Constitució la qualitat de la democràcia espanyola, la independència de poders, l'imperi de la llei, la utilitat de les normes que ens hem donat i la serenitat del conjunt de la societat.