Rivera: «Intentaré que Junqueras o Puigdemont no siguin presidents»

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, va avançar ahir que el seu partit lluitarà per tenir majoria a la Mesa del Parlament i perquè no siguin presidents de la Generalitat persones com Oriol Junqueras o Carles Puigdemont, imputats per «delictes tan greus» com malversació, sedició o rebel·lió. Va insistir, en qualsevol cas, que els números no donen, ni tan sols amb PP i PSOE, per formar govern, i s'ha compromès a vigilar atentament des de l'oposició que es respectin els drets i llibertats «de tots els catalans».

També va explicar que ahir el president del Govern, Mariano Rajoy, ni tan sols va posar aquest tema sobre la taula a la reunió que van mantenir al Palau de La Moncloa. «La gent sensata i la que sap explicar no es planteja que Ciutadans pugui optar a governar a Catalunya», va dir després d'insistir que «ningú hi ha amb més ganes» que Cs que això no hagués estat així i haguessin pogut formar un Govern constitucionalista.