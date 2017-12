El TSJC anul·la la patent de l'estelada que va registrar un veí de Roses

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va anul·lar la inscripció de l'estelada com a disseny industrial que el delegat municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) a Roses, José Antonio Blázquez, va registrar al juliol del 2013 per «impedir» l'ús de la bandera.

Segons va concloure la sentència del TSJC, la inscripció que Blázquez va realitzar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques és nul·la perquè el seu registre com a disseny industrial no compleix el requisit de novetat i de singularitat. L'Oficina de Patents i Marques va rebutjar al gener del 2015 un recurs presentat per una particular, Elisenda Romeu.