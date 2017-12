Arrimadas considera «clau» presidir el Parlament català

La líder de Ciutadans (Cs) a Catalunya, Inés Arrimadas, va considerar ahir «clau» que la seva formació presideixi el Parlament català, per a partir d'aquí veure «què fan els partits separatistes».En conferència de premsa, Arrimadas va admetre que la constitució d'aquest òrgan és «una fita molt important» de la qual dependrà en bona mesura el futur de la Generalitat.

A més, va subratllar que amb la seva intenció de presidir-lo, Ciutadans tractarà d' «evitar les barbaritats» de l'anterior legislatura, desterrant les «incerteses» i les «il·legalitats». Paral·lelament, Arrimadas va dir que el 27 de desembre ja van començar a negociar «amb la resta de forces parlamentàries», però demana calma i responsabilitat al PP i PSOE. «La Mesa del Parlament ha estat clau en l'última legislatura i volem que en la pròxima no hi hagi una mesa al servei del separatisme i fora de la legalitat», va insistir Arrimadas, i també va retreure a Puigdemont «que visqui a Matrix i cregui que es pot ser president per internet, Skype o per Whatsapp». «Governar Catalunya no és jugar al Monopoly», va sentenciar.

La líder catalana de Ciutadans és conscient que «a priori» no té «moltes possibilitats» de ser investida presidenta de la Generalitat. Per a Arrimadas, la victòria taronja és una mostra clara que «el bipartidisme no marcarà el futur d'aquest país» i va insistir en la necessitat que el pròxim president de la Generalitat estigui a Catalunya.