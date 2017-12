Detenen una dona per obligar a exercir la prostitució a una embarassada

Els Mossos d'Esquadra van detenir una dona a Tortosa, de 33 anys d'edat i nacionalitat marroquina, com a presumpta autora d'un delicte de tràfic d'éssers humans per a explotació sexual, en obligar a exercir la prostitució una altra dona que estava embarassada.

La investigació es va iniciar a final de novembre, quan els Mossos van tenir coneixement que una dona estava sent obligada per una altra a prostituir-se en un pis de Tortosa, segons un comunicat fet públic ahir. La víctima va explicar a la policia que havia arribat a Espanya feia uns mesos per treballar temporalment en la campanya de recollida de la fruita, però havia hagut de deixar-ho pel seu estat de gestació. En no comptar amb suficients recursos, va decidir anar a viure a casa d'una coneguda. Una vegada allà, la dona que l'acollia «la va obligar a exercir la prostitució sota amenaces».