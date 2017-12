Puigdemont exigeix a Rajoy que «rectifiqui» i s'assegui «a negociar políticament»

El president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, va demanar al president del Govern, Mariano Rajoy, que reconegui els resultats de les eleccions catalanes del 21 de desembre i que comenci a «negociar políticament amb el Govern legítim de Catalunya». Ho va dir ahir en el missatge de Cap d'Any, que va fer des de Brussel·les i que va difondre a través de les seves xarxes socials, en el qual va preguntar a Rajoy si acceptarà els resultats electorals: «A què espera el president Rajoy a acceptar els resultats?».

Puigdemont va afirmar que el Govern central té «una nova oportunitat de comportar-se com la democràcia europea que assegura ser» i que els ciutadans catalans i espanyols, i els governs i institucions europees esperen que dialogui amb el Govern cessat.

«Molts ciutadans esperen que, fracassada la recepta de la violència, la repressió i la liquidació de l'autogovern, comenci finalment l'era del diàleg i la negociació que venim reclamant des de fa anys», va expressar.

Va exigir al Govern que «rectifiquin el que ja no funciona, que reparin el dany causat, i que restitueixin tot allò que han destituït sense el permís dels catalans», en referència a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució amb el qual es va cessar el Govern i es va dissoldre el Parlament.



Crítiques al PP

Puigdemont va criticar que Rajoy pretenia una «solució ràpida i indolora» de la situació a Catalunya aplicant el 155 per, segons ell, suprimir les institucions catalanes, intervenir la Generalitat, convocar eleccions, que guanyessin els partits constitucionalistes i poguessin formar Govern. Tot i això, creu que «no solament no ha sortit com ell somiava, sinó que el seu partit ha quedat relegat a l'última posició» i el Govern cessat pot mantenir el seu suport parlamentari, gràcies a la majoria absoluta independentista.

També va preguntar al Govern i els partits que van avalar l'aplicació del 155 de què ha servit aquesta mesura: «De què ha servit tanta repressió? De què ha servit perjudicar el poble de Catalu-nya amb la paràlisi que ha significat el 155?».

El també candidat de JxCat es va qüestionar la utilitat de l'actuació policial de el 1-O i de les accions judicials contra alguns membres de l'independentisme, i si «era aquesta la proposta espanyola per a Catalunya», la qual cosa va titllar de despropòsit monumental.En aquest sentit, ha titllat «d'escàndol» i «vergonya» per a un país de la UE que l'exvicepresident Oriol Junqueras, l'exconseller Joaquim Forn, i els líders d'Òmnium i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, continuïn a la presó «per les seves idees polítiques».

Malgrat aquesta situació, Puigdemont va expressar bons auguris per a Catalunya el 2018, en el qual«el discurs de Cap d'Any del president de la Generalitat es farà, com no pot ser d'una altra manera, des del Palau de la Generalitat», i es va acomiadar desitjant a tothom que gaudeixi dels «valors fundacionals de la república: llibertat, igualtat i fraternitat».