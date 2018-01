Jordi Cuixart: «No permeteu que ens venci el desànim; és el que alguns voldrien»

Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, en el moment de la seva arribada a l´Audiència Nacional per declarar per sedició

Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, en el moment de la seva arribada a l´Audiència Nacional per declarar per sedició ACN

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que es troba a la presó madrilenya de Soto del Real des del 16 d'octubre, ha demanat als socis i sòcies de l'entitat que no permetin que venci el "desànim". "És el que precisament alguns voldrien", escriu Cuixart en una nota manuscrita que data del passat 28 de desembre i a la que ha tingut accés Nació Digital. "Acabem un 2017 especialment dur, però que també serà recordat per l'assoliment d'èxits col·lectius d'un mèrit colossal", indica Cuixart, recordant que "de manera cívica, pacífica i democràtica, hem tornat a deixar-hi la pell i farem bé de no aigualir el que això suposa com a societat", afegeix. Pel que fa als reptes per al 2018, el president d'Òmnium ha assenyalat quedes de l'entitat "seguirem treballant per enfortir el sentiment de pertinença col·lectiva, des de la diversitat i l'empatia", apunta.

També ha assegurat que es dedicaran tots els esforços possibles "en la defensa dels drets civils", així com aconseguir l'alliberament de Junqueras, Forn, Sànchez i el mateix Cuixart. "Convertim qualsevol tristor en esperança car en tenim motius suficients, creieu-me", ha demanat el president d'Òmnium en un fragment de la nota. Per això, adreça "un record ple de tendresa per a totes aquelles persones que avui pateixen més durament la repressió", escriu. "Per a les famílies i amics, i per a tots aquells que ens feu arribar la pena que sentiu per la nostra situació", assenyala.

Jordi Cuixart agraeix la tasca duta a terme per la Junta Directiva d'Òmnium i emplaça també als 96.000 socis i sòcies de l'entitat a defensar " amb tota la determinació" el model d'escola catalana, "garantia de cohesió social", assegura. "Perquè ningú no separarà els nostres fills a les aules. La llengua i la cultura catalanes són patrimoni de tothom", afirma.

Ja al final de l'escrit, indica que des d'Òmnium "dedicarem el millor dels nostres esforços a conèixer-nos i reconèixer-nos encara més i millor". "És una tasca del tot imprescindible", subratlla. En aquest sentit, ha fet una crida a obrir "Òmnium Cultural arreu, empeltem-ne tot Catalunya i deixem-nos, alhora, redescobrir tot allò que ens envolta". "El moment és únic, l'oportunitat també: Tenim tant a oferir com a rebre", assegura.

Indica, però, que aquesta obertura s'ha de fer "sense renúncies, amb tota l'autoestima del món" perquè "ens avala un present i un passat de respecte, convivència i tolerància", prossegueix. Cuixart cita una frase d'un tema del grup Obrint Pas: 'Tot un país per compartir, tot un país per estimar'.

Jordi Cuixart s'acomiada en la missiva de la següent manera: "Des de Soto del Real, per a tots els Països Catalans i el món sencer: Feliç any nou 2018, que la cultura ho inundi tot. I més confiança que mai, ens tenim els uns als altres.", conclou.